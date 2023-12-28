هاينان الصينية تطلق أولي رحلاتها بين القاهرة شينزين بسعر يبدأ من 8500 جنيه

تعتزم شركة هاينان الصينية للطيران، تشغيل أولي رحلاتها على خط طيران مباشر بين القاهرة _ شينزين بالصين، وذلك اعتبارًا من 21 يناير المقبل.

وقال المهندس سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للسياحة والطيران، إن المجموعة تمكنت من التعاقد مع شركة هاينان الصينية بشأن العمل كوكيل لها بداخل السوق المحلية.

وأضاف خلال حفل الإعلان عن موعد إطلاق الخط الجديد، أن أسعار الرحلات تبدأ من 8500 إلى 13,500جنيه، وذلك بمناسبة افتتاح الخط الجديد.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 3 رحلات أسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس، موضحا أن مدة الرحلة في الذهاب تصل إلى 9 ساعات ونصف بينما في رحلة العودة تبلغ نحو 12 ساعة و30 دقيقة.

جاء ذلك بحضور عدد من شركات السياحة العاملة في السوق الصينية، وممثلي هيئة تنشيط السياحة.