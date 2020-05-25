«هايس» يدفع «تويوتا» لعرش النقل الجماعى خلال 5 سنوات

اقتنصت تويوتا صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا لسيارات النقل الجماعى خلال الربع الأول من العام الحالى بحصة سوقية %25.5 من المبيعات الاجمالية للقطاع البالغة نحو 7 آلاف وحدة.

جاءت صدارة تويوتا بفضل الميكروباص التابع لها «هايس» الذى تراهن عليه العلامة اليابانية للمشاركة فى عملية الإحلال والتجديد لمركبات النقل الجماعى التى تنفذها الحكومة المصرية وتستهدف من خلالها التحول لاستخدام الغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار.

ومن خلال تحليل لقوائم سيارات النقل الجماعى الاكثر مبيعا خلال الخمس سنوات الماضية يتضح أن صدارة تويوتا جاءت على حساب الصانع اليابانى سوزوكى والذى تراجع بريقه فى السوق المحلية إذ يحتل حاليا المركز الخامس بحصة سوقية %9.2 من المبيعات الاجمالية للسوق فى حين كان فى الصدارة بنهاية الربع الاول من 2016 بحصة سوقية %27.5 من المبيعات الاجمالية لهذه الفترة والبالغة 6.5 ألف وحدة وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

فى المقابل كانت تويوتا فى المركز الخامس قبل 5 سنوات بحصة سوقية %7.5.

وتقدمت كينج لونج إلى المركز الثانى بحصة سوقية %23.6 بدلًا من المركز الثالث بنسبة %15.8 وذلك على حساب شيفروليه التى كانت فى المركز الثانى خلال الربع الاول من 2016 بنسبة %25.8 لكنها حلت بالمركز الثالث بنسبة %18.3 خلال نفس الفترة من 2020.

اما جولدن دراجون فقد احتفظت بمركزها الرابع خلال 5 سنوات لكن بحصة سوقية أكبر بواقع %14 من مبيعات الشهور الثلاثة الأولى من 2020 مقابل %12.6 من مبيعات نفس الفترة من عام 2016.

وكذلك احتفظت بريليانس بالمرتبة السادسة بحصة سوقية %2.31 مقابل %3.1 وانضمت فيكتورى لقائمة أكثر العلامات التجارية بيعا لسيارات النقل الجماعى مقتنصة المركز السابع بحصة سوقية %2.3 فيما تقدمت ميتسوبيشى للمركز الثامن بنسبة %1.5 بدلًا من التاسع بواقع %1.8 وذلك على حساب إم سى فى مرسيدس التى هبطت للمرتبة التاسعة خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة %0.91 من المبيعات الاجمالية للسوق بدلًا من المركز الثامن بواقع 1.81% خلال الفترة نفسها من عام 2016.

كما انضمت كل من فوتون وفورد لقائمة الكبار خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة %0.9 و%0.7 لتحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشر على التوالى، فيما تأخرت هيونداى للمركز الثانى عشر بنسبة %0.4 من المبيعات فى حين كانت فى المركز الحادى عشر قبل 5 سنوات بحصة سوقية %0.3.

وتراجع ترتيب بايك من المركز السابع خلال أول 3 أشهر من عام 2016 بحصة سوقية %2.8 إلى المركز الثالث عشر بنسبة %0.3 فيما انضمت فولفو لقائمة اكثر العلامات التجارية مبيعا لكن فى المركز الرابع عشر بحصة سوقية %0.2.

وخرجت كل من شانجى ونيسان من قائمة الكبار خلال الربع الاول من العام الحالى فى حين كانتا فى المركزين العاشر والثانى عشر؛ بحصة سوقية %0.4 و%0.3 على الترتيب.

جدول يوضح قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا لسيارات النقل الجماعى خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2016

العلامة التجارية 2020 2016 الحصة السوقية% الترتيب الحصة السوقية% الترتيب تويوتا 25.5 1 7.5 5 كينج لونج 23.6 2 15.8 3 شيفروليه 18.3 3 25.8 2 جولدن دراجون 14 4 12.6 4 سوزوكي 9.2 5 27.5 1 بريليانس 2.31 6 3.1 6 فيكتوري 2.3 7 خارج القائمة ميتسوبيشي 1.5 8 1.8 9 إم سى فى مرسيدس 0.91 9 1.81 8 فوتون 0.9 10 خارج القائمة فورد 0.7 11 خارج القائمة هيونداي 0.4 12 0.3 11 بايك 0.3 13 2.8 7 فولفو 0.2 14 خارج القائمة شانجي خارج القائمة 0.4 10 نيسان خارج القائمة 0.3 12

المصدر: أميك