«هاير مصر» تتقدم بطلب للحصول على «الرخصة الذهبية»

تقدمت شركة «هاير مصر» لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، بطلب إلى هيئة الاستثمار للحصول على الرخصة الذهبية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً.

وتوقع أحمد الجندى الرئيس التنفيذى للشركة إصدار الرخصة قريبا للبدء فورا فى إنشاء مجمعها الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان، موضحا أنها ستسهل جميع الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بعملية التأسيس ، فضلا عن ضمان وصول المستلزمات المطلوبة لتشغيل المجمع وبدء عملية الإنتاج خلال 18 شهرا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن منذ أيام على هامش الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات عن منح «الرخصة الذهبية» لكل من يتقدم للاستثمار فى مصر لمدة 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم.

و«الرخصة الذهبية» تتضمن موافقة واحدة على إقامة المشروعات الجديدة وتشغيلها وإدارتها بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى بعكس نظيرتها التقليدية التى تحتاج لأكثر من موافقة.

وكشف «الجندى» – فى تصريحات لـ«المال» – أن شركته بصدد استقبال أول شحنة من مكونات إنتاج أجهزة التليفزيونات خلال أيام، بعد حصولها على نموذج 4 الخاص بالإفراج الجمركى، وتدبير العملة الأجنبية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد .

ويشار إلى أن «هاير سمارت هوم كوربوريشين» وقعت منذ فترة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن إقامة مجمع صناعى باستثمارات 135 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع بالعاشر، يحتوى على 6 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية، وآخر لتشكيل المعادن والبلاستيك والدهانات، فضلًا عن مجمع ضخم للصناعات المغذية والمكملة.

ولفت «الجندى» إلى أن «هاير» لديها خطة طموح لتوطين صناعة الأجهزة المنزلية فى السوق المصرية، بجانب التركيز على التصدير بعد إطلاق مجمعها الصناعى . وتشترط «الرخصة الذهبية» أن يكون المتقدم للحصول عليها شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأسمالها عن %20 من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بإثبات الملاءة المالية لتنفيذه.