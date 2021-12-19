«هاير للإلكترونيات» تستهدف التصدير للسعودية ونيجيريا وشمال أفريقيا من مصر

تخطط للاستحواذ على %10 من سوق التكييفات و%7 من «المنزلية»

تستهدف شركة هاير العالمية للإلكترونيات التصدير لأسواق السعودية ونيجيريا ومنطقة شمال أفريقيا خلال العام المقبل عبر مصنعها بالسوق المصرية .



وقال لى دابينج، الرئيس التنفيذى للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنها تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء 3 مراكز صناعية فى مناطق شمال وجنوب وغرب أفريقيا، وسعيها لتوجيه مزيد من الإنتاج لصالح السوق الإفريقية، ودعم المصنعين، والعمل على تكوين فريق قوى يقدم نحو 110 آلاف فرصة عمل بالقارة السمراء.



وأوضح دابينج لـ«المال» – على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «هاير» الخميس الماضى للإعلان عن استراتيجية 2022، أن الشركة تمتلك حصة سوقية عالمية تبلغ %21 فى مجال التبريد (الديب فريزر والثلاجات)، والغسالات بنسبة %13.3، والتكييف بنسبة %46، موضحًا أنه تم الوصول إلى 100 مليون أسرة على مستوى العالم حتى عام 2021 .



وأكد أن الشركة تسعى إلى توطين الصناعة الصينية فى مصر، إضافة إلى الوصول من خلالها إلى الدول الأخرى، وذلك فى أجهزة التلفزيونات والتكييفات والغسالات وأجهزة المطبخ.



يشار إلى أن «هاير» قامت فى مارس الماضى بإنشاء مصنع لها فى مصر، بالشراكة مع «راية القابضة»، بتكلفة 200 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 300 ألف وحدة فى العام، الأمر الذى ساهم فى توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع العلم بأن نسبة المكون المحلى تصل لأكثر من 60 %.



وقال أحمد الجندى، مدير عام «هاير مصر»، أن الشركة تخطط للاستحواذ على %10 من مبيعات سوق التكييفات فى مصر، ومن 5 إلى %7 من سوق الأجهزة المنزلية بحلول عام 2022، كما أنه سيتم استغلال كل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول الأفريقية والأوروبية فى التصدير إلى الخارج.

«الجندى»: نفاضل بين 3 مواقع لإقامة مصنع جديد



وكشف «الجندى» لــ«المال» أن خطة الشركة خلال الأعوام الثالثة المقبلة ترتكز على إنتاج الغسالات والثلاجات والتلفزيونات والديب فريرز فى مصر، ويتم حاليًا دراسة الموقع المناسب لإقامة مصنع جديد لتلك المنتجات، إذ تفاضل بين عدة مناطق، منها أكتوبر والعاشر من رمضان والعين السخنة .



وأشار إلى أن «هاير» ستواجه موجة التضخم العالمية عبر الاعتماد على دعم الدولة لسلاسل الإمداد، كما أن الشركات الصينية لديها القدرة على الوصول إلى مختلف الأسواق الأخرى .



وقالت إسرا جمال، مديرة التسويق فى «هاير مصر»، أن الشركة تهتم بالمستهلك النهائى، من خلال وجود منفذ بيع لطرح منتجاتها عن طريق فروع أخرى للأجهزة المنزلية، إضافة إلى وجود صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى للتسويق المباشر مع المستهلكين، وهناك نية لوجود تواصل مباشر معهم عبر المحطات الإذاعية على الراديو، مضيفة أن عدد متابعى صفحة هاير مصر على فيسبوك وصل إلى أكثر من 500 ألف متابع، وعالميًا تخطت 10 ملايين متابع.



يشار إلى شركة هاير الصينية العالمية تمتلك نحو 30 مصنعًا حول العالم، و10 مراكز أبحاث وتطوير.

