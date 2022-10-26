«هاير» توضح حقيقة بيع حصتها في تحالفها مع «راية إليكتريك للتصنيع»

بالإشارة إلى ما تم نشره لمختلف وسائل الإعلام المصرية حول إحكام شركة راية القابضة للاستثمارات المالية سيطرتها على شركة هاير راية إليكتريك للتصنيع، في إفصاح للبورصة المصرية، توضح شركة هاير، العلامة التجارية الأولى في العالم لصناعة الأجهزة المنزلية، أن ما تم بيعه لصالح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية هو حصة شركة هاير في تحالف هاير راية إليكتريك للتصنيع، والذي كان يستهدف تصنيع وتجميع أجهزة تكييفات هاير لتلبية متطلبات السوق المصرية.

جاء هذا القرار بعد قرار الشركة بالاستقلال وإدارة إنتاجها في مصانعها الخاصة، حيث وقعت شركة هاير سمارت هوم؛ وهي الشركة الأم التابع لها شركة هاير مصر، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تقوم بموجبها الشركة بإنشاء أكبر مجمع صناعي واستثماري في المنطقة بإجمالى استثمارات يصل إلى 130 مليون دولار،

وعلى مساحة تصل إلى 200 ألف متر وتوفير وظائف إلى 3000 من الأيادي العاملة، ويتضمن خمسة مصانع أساسية؛

وهي: مصنع الثلاجات والغسالات والتكييفات، ومصنع التليفزيونات وأجهز التبريد (الفريزرات) إلى جانب مصنع الصناعات المغذية مثل الصاج والبلاستيك والفوم والدهان.