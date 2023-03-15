«هاير» تعتزم إطلاق منتجاتها في مصر بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%‎‎

قال لى خوا جانج، مدير مجموعة هاير العالمية المتخصصة فى مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية، إن السوق المصرية واعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن شركة هاير تسعى لتقديم حلول تقنية متكاملة من خلال تقديم تجربة تعتمد على المنتجات الصديقة للبيئة.

وأوضح أن طبيعة استراتيجية هاير تقوم على فهم وتصميم منتجات المستهلك المحلي وتصميم المنتجات وفقا للاحتياجات المطلوبة، لافتا إلى أن تصنيع منتجات الشركة يخضع للجودة وتقييم المراكز البحثية الخاصة بالشركة حول العالم.

وأضاف أن التركيز على تجربة المستهلك والوصول لتقديم خدمات قيمة مضافة تتناسب مع طبيعة المستهلك المحلي.

وفي سياق متصل أوضح أن المرحلة الأولى لمجمع المصانع الخاص بهاير ستتضمن التلفزيونات والثلاجات والغسالات، مضيفا أنه من المخطط أن يبدأ التصنيع في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أن هاير ستسعى لكي تكون مركزا للتصنيع المحلي في مصر واقتحام أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الجندي مدير عام هاير مصر، أن مشروع هاير مصر يرتكز على فكرة الاستثمار المباشر ، موضحا أن القيمة المبدئية للاستثمار تقدر بنحو ١٣٠ مليون دولار، لافتا إلى أنه من المخطط أن تصبح نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة ٧٠ ٪؜.