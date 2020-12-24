اقتصاد وأسواق

«هاير» تستثمر 200 مليون جنيه فى تصنيع التكييفات بمصر

بالشراكة مع «راية».. وبدء الإنتاج يناير المقبل
كتب  و
8:54 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20 8:54 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف مجموعة «هاير» العالمية استثمار نحو 200 مليون جنيه كمرحلة أولى فى تصنيع أجهزة تكييفات بالسوق المحلية. قال سو شين، مدير شركة «هاير» فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، إنها أنشأت مصنعًا بالشراكة مع مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية فى مدينة السادس من أكتوبر، وتخطط لبدء عملية الإنتاج خلال يناير المقبل، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 300 ألف وحدة سنويًّا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، أمس الأول؛ للإعلان عن بدء نشاطها فى مصر.

وأكد «سو»، لـ«المال»، أن نسبة المكون المحلى ستصل إلى 60%، مقابل 40% أجزاء مستوردة، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة حجم استثماراتها 5 مرات لتصنيع أجهزة منزلية أخرى خلال 2021، منها التليفزيونات والغسالات.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم 19-12-2020 في مصر وصعود عيار 21

وألمح إلى أن «هاير» تسعى للتركيز على سد احتياجات المستهلك المصرى أولًا، وتخطط لتحويل مصر إلى مركز محوري للانطلاق نحو أسواق القارة الأفريقية لاحقًا.

ورأى أن المناخ الاستثمارى فى مصر إيجابى للغاية- على حد تعبيره- خاصة مع قدرة الاقتصاد المحلى على الصمود فى مواجهة تحديات جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو جيدة، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 22-12-2020 فى مصر

وأشار إلى أن سوق الأجهزة الإلكترونية مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وتسعى «هاير» إلى تلبية متطلبات العملاء بناء على الأبحاث السوقية التى أجرتها الشركة قبل دخولها مصر.

وأكد معتز عرابي، مدير التسويق فى «هاير»، أن شركته ستتولى عمليات البيع والتوزيع المباشر لصالح تجار التجزئة والسلاسل التجارية الكبرى، على أن تقدم شركة راية للتجارة والتوزيع التابعة لمجموعة راية القابضة خدمات ما بعد البيع للعملاء.

وأشار عرابى إلى أن تكييفات الشركة مزودة بتقنيات أمان متقدمة وحلول لتعقيم الهواء من الفيروسات والجراثيم، وتسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 60%، منوهًا بأن «هاير» تقدم منتجات تغطى كل الشرائح السعرية وتناسب جميع مستويات الدخول.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة: دراسة إنشاء صندوق لتحفيز صناعات المزايا التنافسية الكبيرة ومنها السيارات ومكوناتها

و«هاير» هى مجموعة عالمية تأسست فى الصين عام 1984 وتعمل فى عدة قطاعات اقتصادية متنوعة؛ منها صناعة الأجهزة المنزلية وتقديم الخدمات اللوجستية، والتمويل، والعقارات، ومنتجات إنترنت الأشياء.

وتمتلك «هاير» عددًا من العلامات التجارية للأجهزة، منها Haier وCasarte وLeader وGeneral Electric Appliances من الولايات المتحدة، وFisher &Paykel من نيوزيلندا وأستراليا، وAQUA من اليابان، وCandy من إيطاليا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم

اقرأ أيضاً

«المالية» تطرح أدوات دين حكومية بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال 4 أشهر

منى عبدالباري 8:43 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

أسعار البيض اليوم 24-12-2020 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

مسئول بالهيئة : 5 مشروعات تتصدر مهام عمل «السويس لتصنيع البترول»

نسمة بيومي 7:16 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

«زهرة البن البرازيلي» تستثمر 12 مليون جنيه لإضافة توسعات بمصنع العبور

دعاء حسني 7:11 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

«شمال القاهرة للكهرباء» تنتهى من تركيب 35 ألف عداد ذكي

عمر سالم 7:06 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

«منتجى البطاطس» تحذر من تراجع المساحة المزروعة العام المقبل بعد انهيار الأسعار

الصاوي أحمد 6:57 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20