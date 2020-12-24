«هاير» تستثمر 200 مليون جنيه فى تصنيع التكييفات بمصر

تستهدف مجموعة «هاير» العالمية استثمار نحو 200 مليون جنيه كمرحلة أولى فى تصنيع أجهزة تكييفات بالسوق المحلية. قال سو شين، مدير شركة «هاير» فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، إنها أنشأت مصنعًا بالشراكة مع مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية فى مدينة السادس من أكتوبر، وتخطط لبدء عملية الإنتاج خلال يناير المقبل، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 300 ألف وحدة سنويًّا.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، أمس الأول؛ للإعلان عن بدء نشاطها فى مصر.

وأكد «سو»، لـ«المال»، أن نسبة المكون المحلى ستصل إلى 60%، مقابل 40% أجزاء مستوردة، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة حجم استثماراتها 5 مرات لتصنيع أجهزة منزلية أخرى خلال 2021، منها التليفزيونات والغسالات.

وألمح إلى أن «هاير» تسعى للتركيز على سد احتياجات المستهلك المصرى أولًا، وتخطط لتحويل مصر إلى مركز محوري للانطلاق نحو أسواق القارة الأفريقية لاحقًا.

ورأى أن المناخ الاستثمارى فى مصر إيجابى للغاية- على حد تعبيره- خاصة مع قدرة الاقتصاد المحلى على الصمود فى مواجهة تحديات جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو جيدة، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.

وأشار إلى أن سوق الأجهزة الإلكترونية مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وتسعى «هاير» إلى تلبية متطلبات العملاء بناء على الأبحاث السوقية التى أجرتها الشركة قبل دخولها مصر.

وأكد معتز عرابي، مدير التسويق فى «هاير»، أن شركته ستتولى عمليات البيع والتوزيع المباشر لصالح تجار التجزئة والسلاسل التجارية الكبرى، على أن تقدم شركة راية للتجارة والتوزيع التابعة لمجموعة راية القابضة خدمات ما بعد البيع للعملاء.

وأشار عرابى إلى أن تكييفات الشركة مزودة بتقنيات أمان متقدمة وحلول لتعقيم الهواء من الفيروسات والجراثيم، وتسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 60%، منوهًا بأن «هاير» تقدم منتجات تغطى كل الشرائح السعرية وتناسب جميع مستويات الدخول.

و«هاير» هى مجموعة عالمية تأسست فى الصين عام 1984 وتعمل فى عدة قطاعات اقتصادية متنوعة؛ منها صناعة الأجهزة المنزلية وتقديم الخدمات اللوجستية، والتمويل، والعقارات، ومنتجات إنترنت الأشياء.

وتمتلك «هاير» عددًا من العلامات التجارية للأجهزة، منها Haier وCasarte وLeader وGeneral Electric Appliances من الولايات المتحدة، وFisher &Paykel من نيوزيلندا وأستراليا، وAQUA من اليابان، وCandy من إيطاليا.