«هاير» الصينية تعتزم ضخ 160 مليون دولار لتدشين مجمع صناعى ضخم

كشف المهندس أحمد الجندى المدير العام لشركة «هاير» الصينية فى مصر أنها تعتزم ضخ استثمارات مجمع مصانع الأجهزة المنزلية تصل قيمتها إلى 160 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، كما تدرس إضافة منتجات جديدة.

وأضاف – فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» ويُذاع فى السابعة مساء اليوم على قناة «ALMAL TV» على موقع يوتيوب – أن «هاير» أسست 3 شركات بمصر خلال الفترة الماضية، تشمل كيان لتأسيس وإدارة مجمع المصانع، وآخر للجزء التجاري، والثالث لملف التصدير.

وأوضح المدير العام للشركة الحاصلة على أول رخصة ذهبية بمصر، أن «هاير» تدرس زيادة رأسمال كيانها التابع الذى يتولى مهمة تدشين المجمع الصناعى بنحو 50 مليون دولار، ليصل إلى 135 مليونًا خلال عام 2024.

وتطرق «الجندى» إلى خطة «هاير» فى الوصول إلى صدارة قطاع الأجهزة المنزلية خلال 5 أعوام، مشيرا إلى بوادر منافسة قوية وطاحنة فى سوق الأجهزة المنزلية خلال عام 2024.

ولفت إلى نموذج جديد تطبقه «هاير» الصينية لأول مرة فى السوق المحلية وتحديدًا فيما يتعلق بمجمع صناعى آخر ولكن للصناعات المغذية للمنتجات المستهدفة.

وحدد «الجندى» أوجه الفارق بين العمل فى ظل الإجراءات العادية وبين الحياة تحت مظلة الرخصة الذهبية، وخطة الابتعاد عن آثار تقلبات سعر الصرف، وحجم المبيعات المستهدفة والصادرات.

وأكد على إستراتيجية الكيان الأم «هاير» الصينية فى التعامل مع مصر كمركز تصنيع رئيسى إقليمى سيعمل على تغطية القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، فى بداية الأمر وحتى تدشين مراكز مثيلة فى نيجيريا و جنوب أفريقيا.

و«هاير» الصينية تعد الشركة الأولى فى مجال الأجهزة المنزلية على المستوى العالمى فى حجم المبيعات أو الحصة السوقية، وسجلت إيرادات بـ 8.9 مليار دولار فى الربع الأول من 2023، وتمتلك علامات تجارية عالمية أهمها جنرال إليكتريك و«فيشر باركر»، «جى إى أى»، «كاندى» و«أكوا». يُذكر أن «هاير» – حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات ضخمة، لتصنيع الغسالات والثلاجات وأجهزة التكييف المنزلى والمركزى والصناعات المغذية لها.