«هاير» الصينية تستثمر 80 مليون دولار فى مجمع العاشر

تستهدف شركة «هاير سمارت هوم كوربوريشن» الصينية، العاملة فى مجال إنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية، إنشاء 6 مصانع جديدة باستثمارات تبلغ 80 مليون دولار، ضمن المرحلة الأولى من المجمع الصناعى المقرر تدشينه فى مدينة العاشر من رمضان .

وقال أحمد الجندى، مدير عام الشركة فى مصر، إنها تعتزم تأسيس مصنع لإنتاج التكييفات المنزلية والمركزية وآخر للغسالات الأوتوماتيك وذات التحميل العلوى «TWIN TOP» وثالث لأجهزة التليفزيون، بالإضافة إلى 3 أخرى لإنتاج الصناعات المغذية (البلاستيك وألواح الصاج ، والدهانات) .

وقدر «الجندى» – فى تصريحات لـ « المال » – حجم استثمارات المصانع الستة بنحو 80 مليون دولار من إجمالى تكلفة المجمع البالغة 130 مليونا، على أن تبدأ فى الإنتاج خلال الربع الأول من 2024 .

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المجمع تتضمن إنشاء مصانع لإنتاج الثلاجات والفريزر خلال 2025 باستثمارات تتراوح من 50 إلى 55 مليون دولار.

وأوضح الجندى أن شركته تخطط لإنتاج 300 إلى 350 ألف غسالة وجهاز تكييف وتليفزيون كمرحلة أولى خلال مارس2024، ترتفع إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة البالغة 900 ألف جهاز سنويا بحلول الربع الأول من 2025 .

وأكد أن «هاير» تستهدف توجيه %70 من إنتاج المجمع الصناعى المرتقب إلى السوق المحلية على أن يتم تصدير النسبة المتبقية .

على صعيد آخر، قال «الجندى» إن شركته تعتزم افتتاح متجر رسمى يحمل علامتها التجارية بدلا من الاعتماد على «جنرال إلكتريك GE» فى الربع الأول من 2023.

كانت «هاير» وقعت مطلع الشهر الحالى اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مجمع صناعى بنظام المناطق الاستثمارية لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها فى «العاشر» على مساحة 200 ألف متر وباستثمارات تصل إلى 130 مليون دولار .

يذكر أن «هاير» تأسست عام 1984 وتعمل فى إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ولديها 10 مراكز للبحث والتطوير و25 مجمعا صناعيا و122 مصنعا و106 مراكز تسويقية حول العالم، وفى 2019 تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 كيان معلومات إلكترونى داخل الصين .

كما تمتلك «هاير» أيضا عددًا من العلامات التجارية للأجهزة الذكية، بما فى ذلك «Haier» و«Casarte» و«Leader» و«GE Appliances» من الولايات المتحدة و«Fisher & Paykel» من نيوزيلندا و«AQUA» اليابانية و«Candy» الإيطالية.

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