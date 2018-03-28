هايد بارك وسيتى إيدج نموذجان للشراكة لتنفيذ فكر المجتمعات وبنك التعمير

■ نتبع أحدث الأساليب فى الإدارة وتأسيس الشركات يأتى بعد دراسات مستفيضة ■ ندرس الاستثمار بغرب القاهرة وإنهاء مشروع التجمع 2023 بدور إبراهيمامتدت سلسلة نجاحات كيانى هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان لعقود طويلة، استطاعا خلالها الاستحواذ على ثقة العملاء وتنفيذ منتجات عقارية جيدة

■ نتبع أحدث الأساليب فى الإدارة وتأسيس الشركات يأتى بعد دراسات مستفيضة

■ ندرس الاستثمار بغرب القاهرة وإنهاء مشروع التجمع 2023



بدور إبراهيم

امتدت سلسلة نجاحات كيانى هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان لعقود طويلة، استطاعا خلالها الاستحواذ على ثقة العملاء وتنفيذ منتجات عقارية جيدة أسهمت فى الإسراع من معدلات التنمية والإشغال بالمدن الجديدة وتلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين.

وشهدت السنوات الماضية تضافر الكيانين نحو تأسيس شركات عقارية بأفكار جديدة ومنتجات مبتكرة، أهمها شركتى «هايد بارك وسيتى إيدج»؛ لاستغلال الخبرات الفنية والتطويرية والمالية لتلك الكيانات فى تحقيق قيمة مضافة للسوق المصرية.

■ المهندس محمد الألفى: خطة توسعية للكيانات التابعة والمظلة الحكومية أسرعت فى استحواذنا على ثقة العملاء

«المال» حاورت المهندس محمد الألفى، رئيس مجلس إدارة الشركتين، وكذلك الرؤساء التنفيذين نحو الخطط الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، ورؤيتهم للقطاع العقارى والفرص المتاحة حاليا، وإلى نص الحوارات..

ساهمت المظلة الحكومية لشركتى «هايد بارك للتنمية وسيتى إيدج للتطوير العقارى» فى منح الثقة للعملاء من حيث التزام الشركتين بالتنفيذ والشروط المتعاقد عليها، كما ساعدت خبرات وقدرات الكيانين الكبيرين فى جذب قاعدة عملاء متميزة من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ومتكاملة.

قال المهندس محمد الألفى، رئيس مجلس إدارة الشركتين، إن الكيانين ترجمة للفكر المتطور لكل من هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، إذ تسلك الشركتان أحدث الأساليب فى الإدارة والتطوير وتنفيذ مشروعات تمثل إضافة حقيقية للسوق.

وأضاف الألفى أن حصة الطرفين متباينة فى الشركتين، بحيث تستحوذ هيئة المجتمعات العمرانية على الحصة الأكبر بواقع %60 فى شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى وبنك التعمير والإسكان والشركة القابضة للاستثمار %40، بينما يستحوذ بنك التعمير والقابضة للاستثمار على الحصة الأكبر بشركة هايد بارك بواقع %82.22 وهيئة المجتمعات %17.78.

وأوضح أن بنك التعمير والإسكان يقوم بتأسيس شركات حسب احتياج السوق، وبعد دراسات مستفيضة للوضع الراهن، ولايتم حاليا دراسة تأسيس شركات تطوير عقارى جديدة، وقد يتم فى وقت لاحق تأسيس شركات لأغراض أخرى، لافتا إلى أنه يتم الالتزام بتنفيذ مشروعات تطبق المعايير العالمية فى قطاع التطوير العقارى لتصبح للشركات علامة تجارية مرادفة للمشروعات العقارية الرائدة فى مصر.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع هايد بارك التجمع الخامس، فتم توفير كامل المرافق بأرض المشروع وتأمين احتياجاته الكاملة من المياه عقب افتتاح محطة مياه القاهرة الجديدة، والتى أسهمت فى حل مشكلة ضعف المياه.

وقال الألفى إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق، خاصة فى غرب القاهرة كما تقدمت الشركة بعروض على الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً بنظام الشراكة وتترقب البت فى العروض.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً من قبل الشركة فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، وتم إنجاز جزء كبير منها، ومن المقرر أن يشهد نهاية العام إشغال حوالى 200 وحدة جديدة، لافتا إلى أنه يتم إنهاء أعمال المقاولات التى تم إسنادها إلى الشركات العام الماضى تباعاً، وتم تسليم جزء منها مؤخراً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2023.

وأوضح أن المساحة المتبقية والتى لم يتم تنميتها من المشروع تقدر بـ700 فدان، وتبلغ المساحة الإجمالية لهايد بارك القاهرة الجديدة 6 ملايين متر مربع، لافتا إلى أنه يتم تطوير مشروع آخر بالساحل الشمالى، وهو كوست 82 وسيتم بدء التسليم به خلال 3 سنوات، وتبلغ إجمالى استثماراته 15 مليار جنيه.

وأكد أنه تم افتتاح مركز مبيعات بالقاهرة الجديدة، وسيتم نهاية العام افتتاح مركز آخر بمصر الجديدة، للتيسير على العملاء وتلبية احتياجاتهم بمختلف المناطق، مشددا على أنه يتم الاعتماد على فريق مبيعات وتسويق قوى بكل من شركتى هايد بارك وسيتى إيدج؛ للترويج للمشروعات بأحدث الأساليب والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، كما يتم البحث دائما عن الأفكار المبتكرة فى الترويج للمشروعات داخل مصر وخارجها.

وفيما يتعلق بشركة سيتى إيدج، والتى تم الإعلان عن إطلاقها مطلع العام الجارى، وتقوم بتنفيذ مشروعين فى الشيخ زايد وأكتوبر، فإنه تم وضع قيم ومعايير مؤسسة للشركة أهمها الالتزام والوفاء بالوعود، كما تسعى الشركة لوضع تعريف واضح لأسلوبها فى تقديم أفضل تجربة للعملاء، كما تستخدم الشركة نظاماً جديداً ومتكاملاً لتقديم أعلى المعايير فى إدارة علاقات العملاء بما يفوق المعايير السوقية المطبقة.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإن الشركتين لديهما اهتمام بالأراضى المطروحة بها، وجار دراسة الفرص بجميع المشروعات القومية المطروحة؛ لاختيار التوقيت الأنسب والمماثل للدخول وضخ الاستثمارات، مشيرا إلى أن الفرص الاستمثارية المتاحة بالسوق حاليا كثيرة ومتنوعة، وتلبى الخطط التوسعية المستهدفة للشركات العقارية وتدفع نحو جذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الألفى على أن الحالة العمرانية الحالية فى مصر وتنوع مواقع الأراضى والفرص الجاذبة تسهم فى خلق حالة من التنافس الشديد بين شركات التطوير العقارى، بما يدفع نحو إنتاج المزيد من الوحدات المميزة من ناحية السعر والجودة، لافتا إلى أن السوق مازالت تحتاج إلى المزيد من الوحدات؛ لتلبية الطلب المتراكم منذ سنوات، إذ إن معدل الزيادة السكانية سنويا حوالى 2.5 مليون مواطن، ونحتاج حوالى 30 مليون وحدة مع حلول 2050.

وقال إن السوق العقارية تحتاج إلى أجيال جديدة وشركات تطوير عقارى؛ لتنفيذ المستهدف من الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تنمية مختلف المشروعات الكبرى الحالية فى السوق.

وأضاف أن شركات التطوير العقارى لم تحتاج فى السنوات الماضية لبذل جهد كبير فى الترويج لمشروعاتها العقارية فى ظل الاحتياج الحقيقى من العملاء وعدم قدرة المعروض على تلبية الطلب، كذلك لم تركز قاعدة كبيرة من الشركات فى التوجه إلى تصدير العقار خارجيا لجذب شريحة العرب والأجانب فى ظل سهولة تسوق المنتج محليا.

وأوضح أن العقار المصرى يتسم بجاذبية سعرية حيث يعد الأرخص مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، وذلك عقب تعويم الجنيه، كما أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية تزيد من فرص تفضيل رؤوس الأموال العربية والأجنبية للدخول إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية تركيز الشركات على دراسة احتياجات العملاء الأجانب وإنتاج وحدات تتلاءم مع متطلباتهم، وكذلك يجب النظر فى مختلف التحديات التى تواجه عمليات تصدير العقار ومنها التسجيل.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركتى هايد بارك وسيتى إيدج أن تشهد الفترة المقبلة توسع رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك صناديق الاستثمار الكبرى فى السوق المصرية مع جاذبية مشروعات كبرى كالعلمين الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها، والتى تشهد اهتماما من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن ممثلى شركات هايد بارك وسيتى إيدج تواجدوا فى معرض ميبم «MIPIM2018» فرنسا، أكبر معرض عقارى فى العالم، وحضروا ندوة وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى؛ للتعرف على متطلبات العملاء الأجانب وحجم التغيرات المتلاحقة فى سوق العقارات؛ تمهيدا للمشاركة العام المقبل، وذلك عقب إعلان الوزير مشاركة مصر بجناح فى المعرض خلال 2019.

وأضاف الألفى أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وتسيلط الضوء عليها لتعريف العملاء الأجانب بها سينعكس إيجابيا على السوق، وكذلك شركات التطوير المصرية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة إعلان المزيد من التحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية.

ويختلف معرض ميبم عن المعارض الأخرى كونه يسوق لمشروعات الحكومات والدول وليس الشركات، إذ إن التواجد المستمر يسهم فى خلق المزيد من الفرص وفتح آفاق جديدة للتنمية والتطوير.

وأشار إلى أن ندوة وزير الإسكان واللقاءات المستمرة أبرزت اهتماماً ملحوظاً من جانب رؤوس الأموال الأجنبية وصناديق الاستثمار بالسوق المصرية، كما أن التعديلات التشريعية والقوانين الأخيرة تسهم فى إزالة العديد من العقبات والإسراع من عملية ضخ رؤوس الأموال.