«هايد بارك» توقع عقدًا مع «سعودي» لافتتاح أكبر هايبر ماركت بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري – إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر – توقيع عقدًا مع شركة سعودي ماركت – إحدى كبرى شركات تجارة التجزئة – لافتتاح فرع لسعودي ماركت في مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية شركة هايد بارك الرامية إلى تنمية مشروعات عقارية تتوافر بها كافة الخدمات للتيسير على السكان، وفي إطار حرصها على عقد شراكات ناجحة تحقق قيمة مضافة لعملائها.

وسيقام فرع سعودي ماركت على مساحة 3200 متر مربع ضمن المنطقة الخدمية بمشروع هايد بارك – ليصبح بذلك احد أكبر فروع سلسة سعودي في محافظة القاهرة – كما سيتم إقامة الفرع وفقًا لأحدث التصميمات والخدمات التي توفر لعملائه تجربة مختلفة في التسوق ليس لها مثيل في القاهرة الجديدة.

قال المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: “تسعى هايد بارك إلى توفير خدمات متكاملة تلبي كافة احتياجات السكان، وتوفر لهم أعلى قدر من الرفاهية والاستقرار، وفي سبيل تحقيق ذلك تتعاقد مع أفضل شركاء النجاح في القطاعات المختلفة لتوفير خدمات ذات جودة للعملاء”.

وأضاف أن فرع سعودي ماركت سيقدم خدماته لقاطني المشروع وجميع سكان منطقة التجمع الخامس وغيرهم للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها على أوسع نطاق من المنتجات.

من جهته أعرب عمر سعودي رئيس مجلس الإدارة لشركة سعودي ماركت، عن سعادته بتوقيع عقدًا مع شركة هايد بارك لإنشاء أحد أكبر فروع الشركة في القاهرة داخل المنطقة الخدمية بمشروع هايد بارك التجمع الخامس، والذي يحظى بسمعة متميزة في القطاع العقاري المصري.

وعقب أنّ الجودة ومتعه التسوق والسعادة أهم العوامل المميزة لتجربة التسوق في سوبر ماركت سعودي،و إننا ندرك أن هايد بارك لديها نفس الالتزام بتقديم أفضل تجربة ممكنة لكل عميل في كل مرة.

ويحظى مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بشهرة واسعة في السوق العقارية المصرية، نظرًا لما يتميز به من تصميم عصري نفذته كبرى شركات التصميمات والاستشارات العالمية.

وتنوع في الوحدات ما بين فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.