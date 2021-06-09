عقـــارات

هايد بارك تطرح المرحلة الثانية من جاردن ريسزيدنس القاهرة الجديدة

بعد بيع المرحلة الأولي بالكامل
شريف عمر 9:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 9:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري عن بيع المرحلة الأولى من منطقة “جاردن ريسزيدنس_ Garden Residence ” بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة.

وأطلقت المرحلة الأولي من “جاردن ريزيدنس_ Garden Residence ” بهايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 28 فدانا على مرحلتين المرحلة الأولى بمساحة 16 فدانا، والثانية على مساحة 12 فدانا.

وأوضح بيان للشركة، أن ” جاردن ريزيدنس_ Garden Residence يعتبر أحدث مشروعات شركة هايد بارك للتطوير العقاري في عام 2021، حيث تتميز بموقع استراتيجي قوي على مسافة قريبة من الطريق الدائري الاوسطي، والذي يتيح للعملاء الوصول إلى مختلف الخدمات شرق وغرب القاهرة”.

كما أنه يتميز بموقع فريد داخل مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بالقرب من الحديقة المركزية مما يوفر لوحدات المشروع إطلالة رائعة ومساحات خضراء واسعة، ويوفر لسكانه خصوصية شديدة من خلال بوابات خاصة للدخول له، وفي الوقت نفسه سهولة الوصول إليه من البوابة الرئيسية.

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وبجانب الموقع الاستراتيجي، تم إعداد مخطط مشروع جاردن ريزيدنس ليوفر الاحتياجات اليومية للعملاء ويخلق منطقة مفتوحة يستطيع السكان التمتع بوقتهم في منطقة أمنة في الهواء الطلق في مركز الخدمات، وممارسة النشاطات المختلفة من الشواء، السباحة، ممارسه الرياضية بجانب توفير حدائق مخصصة للأطفال، جيم، مع وجود مساحات خضراء شاسعة تتوسطها مسارات للمشي و العجل.

أما بالنسبة للوحدات، يتميز المشروع بأنواع مختلفة من المباني، بأطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصري يناسب الشباب وفي الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات حيث تبدأ من 82 إلى 268 متر مربع، سواء شقق سكنيه مثل Garden apartments والتى تبدا من غرفة واحدة حتى 3 غرف، Garden Terrace تشمل 3 غرفة وتراس كبير على مساحة 39 متر مربع يطل على مساحات خضراء وحدائق.

أما الـ Garden Villa تبدا وحداتها من غرفتين الى 3 غرف وتتمتع بحدائق بمساحات كبيرة ومختلفة ومدخل خاص عن باقي المبني، بالاضافة الى ال Garden Penthouse تتنوع بين 3 غرف الى 4 غرف .

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وجميع واحدات مرحلة جاردن ريسيدنس_ Garden Residence تطل بشكل مباشر على حدائق و مساحات خضراء وحمامات سباحة، مما يضمن رؤية شاملة لحدائق المشروع من جميع المباني، بالإضافة إلى ساحة انتظار سيارات كبيرة تحت الأرض و ساحة انتظار للزائرين حتي تضمن وجود مكان موحد لجميع السيارات لزيادة نسبة الامان بالمرحلة، كما أن المنطقة محاطة بالكامل باسوار وبوابات داخليه للتمتع بخصوصية وأمان.

وتوفر هايدبارك باقة متكاملة من الخدمات لسكان مشروعاتها، بدايةً من نظام أمني قوي متوافر على مدار الساعة مدعوم بشبكة قوية من كاميرات المراقبة المتطورة فضلًا عن سور للحماية، وتوفر أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء مشروع جاردن ريزيدنس، وتشمل شبكات اتصالات ، وخطوط الهاتف، ، وصُممت المصاعد بجاردن ريزيدنس بسرعة عالية لخفض أوقات الانتظار من خلال نظم مبتكرة وتكنولوجيا حديثة، علاوة على ساحة انتظار سيارات خاصة كبيرة.

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ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 40 مليار جنيه مصري، ويقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالي عدد وحدات حوالي 20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية.

ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع في عام 2030، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.

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بقلم شريف عمر

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