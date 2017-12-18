هايد بارك تشارك في معرض نايل اكسبو أبو ظبى للعقارات

المال ـ خاص:في خطوة تؤكد على ريادتها لسوق العقارات فى مصر والوطن العربى، شاركت "هايد بارك للتطوير العقاري" فى معرض "عقارات النيل - نايل اكسبو"، والذى أقيم بمدينة أبو ظبي في الفترة من يوم 14 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه تحت شعار "مصر بتقربلك"، بحضور كل من "نبيلة مكرم"، وزير الهجرة وشئون المصريين با

المال ـ خاص:

في خطوة تؤكد على ريادتها لسوق العقارات فى مصر والوطن العربى، شاركت “هايد بارك للتطوير العقاري” فى معرض “عقارات النيل – نايل اكسبو”، والذى أقيم بمدينة أبو ظبي في الفترة من يوم 14 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه تحت شعار “مصر بتقربلك”، بحضور كل من “نبيلة مكرم”، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس “خالد عباس”، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للشئون الفنية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ” اذ يمثل المعرض فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، بالاضافة إلى رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، والوطن العربي.

وحرصت شركة “هايد بارك” على المشاركة فى هذا الحدث الإقتصادى الهام، الذي من شأنه العمل على جذب استثمارات خارجية وخلق فرص بيعية جديدة للشركات المصرية فى منطقة الخليج، حيث ناقش المهندس “أمين سراج”، الرئيس التنفيذي لشركة “هايد بارك”، مع كلا من وزير الهجرة ومساعد وزير الاسكان قضية تصدير العقارات وأهميتها لدعم الاقتصاد المصرى، التي يمكن ان تعمل على زيادة العملة الصعبة في السوق المحلي، وتعزيز حركة البيع والشراء والتقليل من مستوى التضخم، وهو ما يساهم بشكل واسع على النهوض بالاقتصاد المصرى.

وشاركت “هايد بارك للتطوير العقاري” خلال معرض “نايل اكسبو أبو ظبي”، فى المؤتمر الصحفى، وقمة الأعمال التى انعقدت في 13 ديسمبر، عن طريق ابراز خبراتها فى التعامل مع سوق العقارات المصرى، وعرض مشروعاتها ذات الخدمات المتنوعة والمتكاملة، حيث ناقش الرئيس التنفيذى للشركة “أمين سراج” الخطوات التى اتبعتها “هايد بارك” لكسب ثقة المستثمر المصري، وكيفية العمل خلال فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية إلى أن أصبحت “هايد بارك” احدى الشركات الرائدة في السوق المصري والعربي.

وناقشت “هايد بارك” خلال المعرض تفاصيل أحدث مشاريعها المعمارية فى الساحل الشمالي وهو “كوست 82” على طريق فوكا، الذى يمتد على مساحة مليون متر مربع وبإجمالي استثمارات 12.5 مليار جنيه، إضافة لمراحل مشروع “بارك كورنر هايد بارك – التجمع الخامس” الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3 مليارات جنيه وعلى مساحة 235 ألف متر مربع.

ويتميز مشروع “هايد بارك-التجمع الخامس” بتصميمه المتميز والمختلف، بفضل شراكته مع خبراء من مكاتب استشارية عالمية، حيث تقدم “هايد بارك-التجمع الخامس” وحدات مختلفة سواء سكنية، او تجارية أو إدارية، وتزودها بواجهات وتصميمات عصرية فضلًا عن أنظمة مختلفة في السداد، وهذا بالاضافة الى الموقع الاستراتيجي والحيوي، فمشروع “هايد بارك – التجمع الخامس” يقع علي مساحة 600 فدان على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مدخل العين السخنة الجديد والطريق الدائرى الإقليمي الجديد – قيد الإنشاء – والواصل بين طريقي “القاهرة – العين السخنة” و”القاهرة – السويس”، ويطل المشروع علي شارع التسعين الجنوبى ويبعد 20 دقيقة فقط من مطار القاهرة و3 دقائق من الجامعة الأمريكية، هذه المميزات وغيرها هى ما تجعل الإقبال كبير على شراء وحدات مشاريع “هايد بارك – التجمع الخامس” المختلفة.

الجدير بالذكر أن منظم المعرض “إكسبو ريبوبليك”، هو منظم معارض إماراتى مصرى هدفه توصيل مختلف رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، مع جميع المنصات التى على استعداد للتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع العارضين، من خلال الفعاليات السنوية المنظمة الرئيسية فى العديد من مدن العالم، ومعظمها فى الخليج.