«هايد بارك» تتبرع بأكثر من 5 ملايين جنيه على أنشطة خيرية لعلاج الأطفال

قالت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، إنه انطلاقا من دورها المجتمعي نحو مؤسسات وأفراد الدولة، تولي الشركة ملف المسئولية الاجتماعية اهتماما بالغا عبر تقديم المساندة والدعم للعديد من المؤسسات الخيرية من خلال تبرعات تجاوزت ال 5 ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وتتنوع جهود “هايد بارك” على مدار العام بين تقديم وجبات إفطار للمئات من الأسر بالقرى الفقيرة، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية وكذلك تحمل نفقات إجراء عمليات جراحية لمرضى القلب والسرطان للمساعدة في شفائهم وإدخال الفرح والسرور على نفوس ذويهم.

يأتي ذلك إيمانًا من شركة “هايد بارك” للتطوير العقاري، بأهمية الدور المجتمعي لها في تعزيز جهود خدمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومساندة المؤسسات الخيرية في تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى لغير القادرين، من خلال رعاية ودعم العديد من المستشفيات بهدف خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.

وقال المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير في بيان للشركة : “تؤمن هايد بارك أن الأولوية الرئيسية للقطاع الخاص تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع لمساندة جهود الحكومة في توفير حياة كريمة لغير القادرين”.

ولذا نحرص على عقد شراكات مع مؤسسات خيرية لها خبرات طويلة خاصة في ملف الصحة وإطعام الفئات المستحقة لمساعدتها على إنجاز هذا الدور وتلبية مطالب الفئات الأكثر احتياجًا.

وتبرعت شركة هايد بارك العقارية للتطوير بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال الفترة من مارس إلى يوليو من عام 2023 مقسمة بين إطعام غير القادرين من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع 500 وجبة يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، وذبح 5 أضحيات خلال عيد الأضحى وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

علاوة على دعم إجراء عمليات جراحية للأطفال من خلال شراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لتحمل تكلفة إجراء عمليات قلب المفتوح لـ15 طفلًا، وتحمل تكلفة شراء أجهزة طبية لمستشفى دار السلام للأورام، وكذلك التبرع لإنشاء وحدة جراحة مناظير الجهاز الدمعي لصالح عمليات تجميل عيون الأطفال في مستشفى أبو الريش.