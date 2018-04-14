هايدى موسى: صوتك فارق لم تحرض على إبداء رأى معين فى الانتخابات

ألبومى الجديد متنوع وسأصور معظم أغنياته للجمهور أحمد حمدىتستعد نجمة برنامج ستار أكاديمي هايدي موسى لطرح ألبومها الغنائي الأول " حنية الدنيا " خلال الايام المقبلة، ويضم اغنيات متنوعة منها " انت مش بالذكاء " و " بلا مواضيع " ومش حب عادي "، وكانت قد طرحت منذ ايام قليلة اغنيتها الجديدة " صوتك ف

ألبومى الجديد متنوع وسأصور معظم أغنياته للجمهور

أحمد حمدى

تستعد نجمة برنامج ستار أكاديمي هايدي موسى لطرح ألبومها الغنائي الأول ” حنية الدنيا ” خلال الايام المقبلة، ويضم اغنيات متنوعة منها ” انت مش بالذكاء ” و ” بلا مواضيع ” ومش حب عادي “، وكانت قد طرحت منذ ايام قليلة اغنيتها الجديدة ” صوتك فارق” لحث الناس على الانتخاب، مؤكدة انها لم تسع لتحريضهم على إبداء رأى معين في الانتخابات.

تتحدث لـ ” المال ” قبل طرح البومها الجديد لتكشف عن كواليسه ورأيها في برامج المواهب الفنية مثل ” ذا فويس” و “اراب ايدول ” وما تتمناه من تلك البرامج ونيتها في خوض تجربة التمثيل مرة ثانية واسباب طرحها لالبوم غنائي بدلا من الاغنية المنفردة مثل باقي المطربين.

تحدثت النجمة هايدي موسى عن البومها الغنائي الجديد حنية الدنيا : انها تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين وقررت تسميته باسم ” حنية الدنيا ” لانها اغنية تحمل طابعا عاطفيا رومانسيا في معانيها والحانها مقارنة بباقي اغنيات البومها الجديد .

واضافت في حوارها، ان الالبوم سيضم اغنيات متنوعة منها ” انت مش بالذكاء ” و ” بلا مواضيع ” و ” مش حب عادي ” و” حنية الدنيا ” وهى اغنيات تتميز بتنوع موسيقي وتطور فى التوزيعات ايضا.

واكدت ايضا انها تنوى تصوير اغنيات عديدة منه الايام القادمة مع المنتج ميدو منيب ومدير اعمالها محمد شعبان ويتم حاليا الاتفاق على التفاصيل النهائية لكل اغنية لتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

واوضحت هايدي أن مش حب عادي تم تصويرها كاول اغنية من الالبوم الجديد الفترة السابقة وتم عرضها على مختلف القنوات الفضائية وحققت صدى جيد ونسبة مشاهدة غير متوقعة.

وعن اغنيتها الجديدة صوتك فارق التي طرحتها الايام الماضية بمناسبة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بمصر قالت: هذه الاغنية تحمل موضوعا مختلفا عن اي اغنية عاطفية اقدمها للجمهور لكونها وطنية تتناسب مع الظرف والتوقيت التي طرحت فيه وغنيتها مع الملحن الموهوب مدين واتعاون معه في اغنيات البومي الجديد ايضا.

ولفتت هايدي الى أن الاغنية لم تحرض الناس على ابداء راي معين في الانتخابات وانما هي دعوة للنزول فقط من اجل المشاركة في هذا الحدث المهم لأى مصرى.

وتابعت أن معظم المطربين يهتمون بصورة اكبر حاليا خاصة العامين الاخيرين بطرح اغنيات منفردة بدلا من الالبوم الغنائي لاسيما بعد تدهور سوق الكاسيت والسي دي في مصر بسبب قرصنة الانترنت وعدم وجود حلول مناسبة للقضاء عليها وتعويض المنتجين الخسارة المادية التي يتكبدونها .

واشارت موسى ايضا الى انها ترى ان الالبوم الغنائي ضروري حتى يكون للفنان او المطرب تاريخ فني بعد مرور سنوات في عمره الفني .

وقالت ايضا ان برامج المواهب الغنائية مثل اراب ايدول وذا فويس وستار اكاديمي مميزة وتساهم في معرفة بعض الاصوات والمواهب الشابة الجديدة للجمهور في الوطن العربي لكن الاهم ان يكون هناك دعم لتلك المواهب بعد انتهاء البرنامج مؤكدة انها بذلت مجهودا كبيرا بعد معرفة الناس بها من خلال برنامج ستار اكاديمي منذ سنوات لتحق مكانة فنية جيدة في فترة وجيزة.

وعن تجربتها في التمثيل اكدت النجمة الشابة أنها كانت مشغولة الفترة الماضية بتحضير البومها الجديد وطرحه للجمهور في وقت قصير لذلك لم تستقر على أى مشروع درامى أو سينمائي بعد مشاركتها رمضان الماضي في مسلسل لاعلى سعر الذي حقق نجاحا كبيرا وكان بمثابة بطاقة تعارف بينها وبين الجمهور في مجال التمثيل.

ونوهت ايضا الى انها تتمنى أن تشارك مع النجم خالد النبوي في عمل فني الفترة المقبلة لانه فنان له روح خاصة في اي دور يقدمه في التليفزيون او السينما حقيقة وتتابعه بشغف كبير في اي عمل فني يطرحه وتنتظر مسلسله الجديد منطقة محرمة في رمضان 2018.

وأبدت هايدى انزعاجها من محاولة بعض الناس الاهتمام بأمور خارجية تخصها مثل شكلها على حساب موهبتها الفنية التى تمتلكها، مضيفة أن ذلك فيه ظلم كبير لها ولا تتمنى أن يحدث ذلك الفترة المقبلة وأن يهتم الجمهور باغنياتها واعمالها الفنية الجديدة سواء البومها الغنائي الجديد حنية الدنيا أو أى عمل تمثيلى ستقدمه.