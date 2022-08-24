«هايبر وان» يستهدف مبيعات بقيمة 7.250 مليار جنيه بنهاية 2022

كشف خالد دويدار المدير العام التنفيذي لمجموعة “هايبر وان” عن استهداف المجموعة تحقيق مبيعات بقيمة 7,25 مليار جنيه بنهاية 2022.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته المجموعة على هامش تكريم أوائل الثانوية العامة صباح اليوم، إن المجموعة تمتلك حاليا 3 أفرع وتوفر نحو 5000 فرصة عمل.

وأضاف “دويدار” أن المجموعة لديها تعاقدات مع 1000 مورد، حيث يتم طرح حوالي 40 ألف منتج داخل أفرع المجموعة، كما تمتلك المجموعة 3 علامات تجارية في مجال الملابس والمنظفات وغيرها.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه لراحة العملاء، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد طرح 1000 فرصة عمل جديدة.