«هايبر وان» تستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي

أكد المهندس خالد دويدار، المدير التنفيذي لسلسة هايبر وان، أن السلسلة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه، خلال العام الحالي، مقارنة بـ6.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وقال، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اليوم، إن الشركة تستهدف معدلات نمو متسارعة، مقارنة بمعدلات نمو القطاع ككل، إذ تستهدف الوصول بحجم مبيعاتها إلى 10 مليارات جنيه، مقارنة بـ6.5 مليار جنيه خلال عام 2022.

وأشار دويدر إلى افتتاح فرع هايبر وان الرابع في مدينة بدر بنهاية العام الحالي، حيث سيوفر هذا الفرع نحو 1600 فرصة عمل جديدة.

وقد تم وضع حجر الأساس للفرع الرابع خلال مايو 2021، على مساحة 35 ألف متر مربع بطريق السويس مباشرة بمدينة بدر أمام العاصمة الإدارية الجديدة،

حيث تبلغ المساحة البيعية بالفرع الجديد 12 ألف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 13 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع.

وأوضح أن هايبر وان مؤسسة مصرية في المقام الأول، تسعى لتقديم خدمة متميزة، فهي مؤسسة مجتمعية، تعمل بنظام المشاركة المجتمعية كما ذكرت سابقًا، فنحن مؤسسة كثيفة العمالة توفر نحو أكثر من 5500 فرصة عمل.