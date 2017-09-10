هايبر وان تبحث إقامة مركز تجارى في العاصمة الإدارية

أحمد عاشور: تبحث شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية «هايبر وان» التعاقد على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مركز تجارى ضخم، فضلا عن إعادة تقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لإقامة 4 مراكز أخرى كانت الشركة تخطط لتنفيذها. قال طارق صدقى المدير العام التنفيذى لـ«هايبر و

أحمد عاشور:

تبحث شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية «هايبر وان» التعاقد على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مركز تجارى ضخم، فضلا عن إعادة تقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لإقامة 4 مراكز أخرى كانت الشركة تخطط لتنفيذها.

قال طارق صدقى المدير العام التنفيذى لـ«هايبر وان»، أن شركته لديها رغبة فى إقامة مول جديد بالعاصمة الإدارية، وتنتظر أى طروحات للأراضى لإقامة مشروعات لتجارة التجزئة بالعاصمة الجديدة.

وذكر «صدقي» أن شركته تسعى أيضا للحصول على عدد من فروع السلاسل التجارية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، موضحا أن المجموعة تنظر بأولوية أكبر للسلاسل ذات المساحات الكبيرة التى تترواح مساحتها بين 8000 و 10000 متر مربع، بما يتناسب مع النمط السائد لدى «هايبر وان».

وأشار إلى أن شركته تتواصل باستمرار مع وزارة التموين، للوقوف على أى تطورات جديدة فى المشروع.

وكان الرئيس السيسى كلف الهيئة الهندسية فى إبريل الماضى بإنشاء 50 – 100 هايبر ماركت على مستوى الجمهورية لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

من ناحية أخرى كلفت المجموعة مكاتب استشارية محلية وأجنبية لتدقيق التكلفة الاستثمارية لإقامة 4 مولات تجارية جديدة، فى مدن بدر، والشروق، والطريق الصحراوى، وأسيوط تبعاً لما قاله المدير التنفيذى مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية تصل إلى مليارى جنيه بمتوسط 500 مليونا للمول الواحد.

وذكر أن التقييم يأتى فى ضوء الإجراءات الاصلاحية التى أقرتها الحكومة اواخر العام الماضى، من بينها تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» الخميس الماضى، على هامش الاحتفال ببدء عمل نظام SAP لتجارة التجزئة، بالتعاون مع شركة إدراكى المتخصصة فى الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل تخطط «هابير وان» للوصول بحجم المبيعات إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2017، بزيادة %20 عن 2016، حسبما أكد المدير التنفيذى للعلامة التجارية.

وأكد صدقى أن التعاقد مع « إدراكى » على تشغيل نظام الـ SAP الإلكترونى المتخصص فى تجارة التجزئة، من شأنه زيادة كفاءة الخدمة المقدمة للعميل، والإسراع من إتمام العمليات التجارية، سواء فيما يخص التسعير أو تحديد حجم المخزون.