هايبر وان: الشراء كان مرتفعا اليومين الماضيين.. والمعدلات عادت لطبيعتها

قال أحمد البستاني عضو مجلس إدارة “هايبر وان ” إن معدلات الشراء على السلع عادت لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى ، بعد ارتفاع اليومين الماضيين نتيجة لزيادة الطلب بعد موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد الأسبوع الماضي .

وأضاف البستاني لـ” المال ” السلع متوفرة بشكل كبير ولم يتم رفعها خاصة أن الفترة الماضية كان هناك تعاقدات كبيرة على تدبير السلع استعدادا لرمضان لافتاً إلى أن أسعار الأرز والحضار في النزول .

الطلب عالي على المنظفات

وقال البستاني أن السحب مازال زائد على المنظفات لمواجهة فيروس كورونا ولكنها متوفرة أيضا بنفس الأسعار دون زيادة .

وأكد عضو مجلس إدارة ” هايبر وان ” أنه يتم اتخاذ كافة وتعقيم المول بشكل مستمر وسيارات التوريد .

ارتفاع الطلب ظاهرة عالمية

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات سابقة إن المواطن ما يهمه أن يستطيع الحصول على السلع الأساسية، مؤكدا أن تكالب المواطنين على شراء السلع ظاهرة إنسانية عالمية.

وأكد المصيلحي خلال انه يتم محاربة عدو غير واضح ويجب أن نتعلم من الدول التي حدثت بها أزمة فيروس كورونا .

وضرب المثال فترة صيام رمضان، قائلا: “يتم شراء كميات كبيرة من السلع ومع ذلك لا يتم استهلاكها بشكل كامل”.

وأوضح وزير التموين أن جميع الدول التي حدث فيها إنتشار للفيروس حدث تكالب للمواطنين وهي ظاهرة إنسانية.

وأضاف: “يجب أن نعمل على تقليل تلك الظاهرة والتي تضر المواطن أكثر مما تضره”.

وتابع: “أنا أريد أن اطمئن المواطن عن حقائق وكان هناك اجتماع مع شعبة صناعة الأغذية الأسماك والدواجن والزيوت والألبان والسلاسل التجارية والغرف التجارية.، للمناقشة للمرة الثانية أن الجميع لديهم الخامات لصناعة السلع مدة 4 شهور قادمة”.

وقال إن تلك الخامات قادمة من الشرق الأقصي وتم استيراد الخامات من الصين قبل حدوث الأزمة وذلك في شهر ديسمبر ويناير وهو عيد رأس السنة الصينية.