هاى فون ترفع رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه‎

المال – خاصأقامت هاى فون أول شركة متخصصة فى إكسسوارات الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية والتوكيلات التجارية فى مصر حفلها الأول بمناسبة تحولها إلى شركة مساهمة برأسمال 10 ملايين جنيه.وأعرب عصام بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هاى فون عن سعادته بهذه الخطوة والتى جاءت بعد دراسات متأنية لل

المال – خاص

أقامت هاى فون أول شركة متخصصة فى إكسسوارات الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية والتوكيلات التجارية فى مصر حفلها الأول بمناسبة تحولها إلى شركة مساهمة برأسمال 10 ملايين جنيه.

وأعرب عصام بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة هاى فون عن سعادته بهذه الخطوة والتى جاءت بعد دراسات متأنية للسوق المصرية، مشيراً فى كلمته خلال حفل السحور الذى أقامته الشركة والذى يعد أول ظهور رسمى لها بشكلها الجديد عن وكالتها مجموعة من التوكيلات الحصرية لعلامات تجارية تعتبر الأشهر عالميا فى مجال الاكسسوارات وعلى رأسها ( Remax , Hoco , Minster skin ).

وأضاف:” منذ اليوم الأول لعملنا فى السوق كان لدينا حرص كبير على أن نتعامل فى العلامات التجارية الموثوقة والتى تميزنا عن الكثير من العلامات مجهولة المصدر، بالاضافة إلى الأفكار المبتكرة التى خرجنا بها للسوق مثل ( محال اسكرينة ) المتخصصة فقط فى بيع screen protector ومحال ( remax store ) المتخصصة فى بيع منتجات ريماكس العالمية “.

من جانبه كشف محمود خطاب، العضو المنتدب للشركة ورئيس القطاع التجارى عن افتتاحها 6 فروع جديدة بنظام الفرانشايز فى مناطق: المقطم والشرقية ودمياط وبورتو السخنة والاسماعيلية والجيزة، بالإضافة للفروع القائمة، مشيراً إلى وجود استراتيجية للتوسع والوصول الى 10 فروع بنهاية هذا العام.

يذكر أنه خلال الحفل الذى نظمته شركة سترايك ميديا بقيادة خبير التسويق طارق عبد المحسن والذى قدم فعالياته الإعلامى خالد عليش، كرمت الشركة أفضل الموزعين عن العام الماضى بسبائك ذهبية خالصة.

كما تم الإعلان عن برنامج الحوافز الجديد الذى ستكون جوائزه مفاجأة كبيرة للسوق المصرية، وضم الحفل عددا من كبار العاملين فى مجال الاتصالات والمحمول وعلى رأسهم الدكتور على فهمى طلبة رئيس مجموعة راديو شاك، والدكتور عصام رزق الله.