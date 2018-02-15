هاى تك فيجن تطرح تطبيق ليفوكس لمتحدى الإعاقة

❏ رئيس الشركة: مباحثات مع مؤسسات حكومية وجمعيات لتمويل غير القادرين محمد فتحى وسمية كمالتعتزم «هاى تك فيجن» للحلول التكنولوجية طرح تطبيق «ليفوكس» البرازيلى لذوى الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية، بالتعاون مع «الطموح للتدريب»، ممثلاً لشركة DLT للتعليم و

❏ رئيس الشركة: مباحثات مع مؤسسات حكومية وجمعيات لتمويل غير القادرين

محمد فتحى وسمية كمال

تعتزم «هاى تك فيجن» للحلول التكنولوجية طرح تطبيق «ليفوكس» البرازيلى لذوى الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية، بالتعاون مع «الطموح للتدريب»، ممثلاً لشركة DLT للتعليم والتدريب عن بعد، الوكيل الحصرى للبرنامج فى الشرق الأوسط.

قال أشرف صلاح الدين، رئيس هاى تك فيجن، إن شركته تستهدف بيع 200 نسخة من البرنامج شهريًّا، مشيرا إلى أن سعر الرخصة فى منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 350 دولارًا، لافتا إلى السعى بالتنسيق مع الوكيل إلى طرحها بأقل من 150 دولارًا

وأوضح صلاح الدين لـ«المال» أن التطبيق سيتوافر بجميع اللغات، ومنها العربية، ويعمل على أجهزة الحاسبات اللوحية «التابلت» بنظام آندرويد، ويمكن استخدامه من قبل أى شخص لا يستطيع التواصل مع الآخرين إلكترونيًا، بغض النظر عن نوعية الإعاقة من خلال عمل بروفيال خاص لكل مستخدم.

ولفت إلى أن التطبيق تم تطويره بالتعاون مع مجموعة من الكيانات العالمية مثل إنتل وجوجل وساب، مشيرًا إلى أن شركته ستتولى تقديم خدمات الدعم الفنى للبرنامج ونشره عبر شبكة موزعين محليين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الشركة بدأت التواصل مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية على رأسها صندوق تحيا مصر، وجمعيتا «رسالة، ومصر الخير»، لتوفير الدعم المالى لغير القادرين على شراء رخصة البرنامج نيابة عنهم.

يذكر أن برنامج Livox حصل على جائزة الابتكار التكنولوجى من قبل البنك الأمريكى الدولى للتنمية فى 2014، وجائزة القمة العالمية كأفضل تطبيق فى العالم من قبل الأمم المتحدة فى 2015، بالإضافة إلى جائزة كأس العالم لتكنولوجيا التحدى فى العام نفسه.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مصر تمتلك ما يقرب من 12 مليون شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة.