هاني محمود رئيسًا للمكتب الفني لقمة «فينجر برينت» في دورتها الخامسة

أعلنت قمة “فينجر برينت” تشكيل هيئة مكتبها الفني المكلف بدراسة الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص والمقرر عرضها أمام رجال الأعمال ومتخذي القرار خلال فعاليات “النسخة الخامسة للقمة” بعنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية” تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، و الراعي الرئيسي شركة النيل والأهرhم جروب للتطوير العقاري.

وأعلنت القمة فى بيان، اختيار المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسًا للمكتب الفني لقمة فينجر برينت.

فينجر برينت

وأعلن المركز الإعلامي لقمة فينجر برينت، عن فتح باب التسجيل لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاع الخاص والحكومي بمعرض الفرص الاستثمارية المقام على جانب القمة، وتسجيل حضور جلسات القمة المتنوعة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لقمة فينجر برينت والمقرر إقامتها على مدار يومي 22 و23 نوفمبر 2022م، بأحد أكبر فنادق القاهرة، على أن يستمر استقبال عروض الاستثمار والفرص من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2022 بمقر مؤسسة تروس مصر للتنمية بالقاهرة.

كما أعلنت، تشكيل هيئة المكتب الفني المُكلف بدراسة الفرص الاستثمارية المتوقع طرحها خلال فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء وزير التنمية الإدارية والاتصالات الأسبق، وعضوية مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار محل الدراسة، ومنهم الدكتورة زهرة المدني رئيس المدني للاستشارات القانونية عن الأوراق المالية، والدكتورة هند عبدالمجيد عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة تروس مصر للتنمية، ورشا المغازي، والمستشار طارق سعد -الشريك بشركة بيكر ماكنزي.

كما يضم المكتب استشاريين من المستثمرين في الخارج، منهم رجل الأعمال الإماراتي سعادة خميس بو عميم ورجل الأعمال سعادة محمد المزروعي، والمهندس عماد عيسى.

تجدر الإشارة إلى أن قمة فينجر برينت، هي واحدة من أكبر الفعاليات والمنصات التي تقام في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تجمع المؤثرين في مجالات التنمية من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وبحث الفرص والتحديات في مجالات التنمية والاستثمار.

و تشهد توقيع اتفاقات وشراكات في العالم العربي وأفريقيا وهو الحدث الأكثر انتظاماً خلال السنوات الخمس الماضية، كما تنفرد قمة قادمة التنمية “فينجر برينت” بكونها القمة الوحيدة في المنطقة العربية التي تعاونت مع الملتقى الاقتصادي العالمي (WEF).