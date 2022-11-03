هاني فرحات لـ«المال» حفل فنان العرب سيشهد حضورا كبيرا بالسعودية

قال الموسيقار هاني فرحات للمال، أنه يتواجد حاليا في المملكة السعودية من أجل التحضير لحفل فنان العرب محمد عبده الأيام القادمة، مؤكدا أن الحفل سيحضره جمهور كبير.

وتابع قائلا إنه سيتم إجراء بروفة مع الفرقة الموسيقية الساعات القادمة ، استعداد للحفل الغنائي الذي سيقام بالسعودية ويحضره جمهور كبير.

من ناحية أخرى أعرب فرحات عن سعادته بأن حفل النجم صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى شهد نجاحا كبيرا ، حيث حرص معه على تقديم أغنيات متنوعة للجمهور بدار الأوبرا المصرية منها الأغنيات الشرقية القديمة وأغنياته التي أشتهر بها في مشواره الفني مثل ” ببساطة” و” ضاقت بيك ” و” عزة نفسي ” و” أتحدى العالم” و” أجمل نساء الدنيا ” .

وأكد أن تفاعل الجمهور مع صابر في غنائه لقصيدة البديل للشاعر كريم العراقي كان غير متوقع حقيقة لنا جميعا ، بالإضافة لأغنية عاللي جرى فقد قدمناها بشكل جديد للجمهور .