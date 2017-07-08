هاني فرحات الوحيد الذى توقع رفع الفائدة من بين 10 خبراء

توقع هاني فرحات الخبير الاقتصادي البارز في شركة سي.آي كابيتال فى منتصف الأسبوع الماضى أن يرفع البنك المصرى المركزى أسعار الفائدة ليصبح هو صاحب الرأي الوحيد الذى صدقت توقعاته، حيث كان 9 من 10 خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير.

وذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري أعلن في بيان في وقت متأخر فى نهاية الأسبوع الماضى أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75% بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% كما رفع البنك أيضا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29% بعد أن رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضى.

ويرى هانى فرحات أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تكون فعالة في مكافحة التضخم غير أن البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جدا في أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4% إلى معدل التضخم المرتفع، وإن كان انخفض حاليا إلى 29.7% من 31.5% فى مايو الماضى.

وقال المركزي المصري في بيانه إنه اتخذ هذه الخطوة “تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي”.

وأضاف المركزى قائلا “يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم”.