هاني علما: «زووم كار» شهدت انضمام 1000 سيارة خلال عام 2022

أعلنت شركة زووم كار مصر، المتخصصة في خدمات التنقل الشخصي والسيارات ذاتية القيادة بالسوق الهندية، عن خططها للتوسع بإضافة المزيد من السيارات لأسطولها الخاص، وهو ما يساهم في تحقيق النمو لقطاع النقل التشاركي في مصر إلى جانب مساعدة الأفراد في تنويع مصادر الدخل، بما يحقق لهم تحسين مستواهم المعيشي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي سياق متصل أوضح هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة زووم كار مصر، أن الشركة تعمل على تشجيع ملاك السيارات الخاصة للانضمام إليها بما يحقق المنفعة المتبادلة، حيث يسهم في تنفيذ خطط الشركة نحو زيادة قوام الأسطول الخاص بها خصوصاً بعد أن انضم أكثر من 1,000سيارة إضافية خلال 2022، علاوة على توفير دخل إضافي لملاك السيارات من ناحية أخرى.”

وتابع علما قائلاً: “تقدم زووم كار العديد من الامتيازات المختلفة لملاك السيارات؛ أولها تمكين المالك من تحديد قيمة تأجير سيارته، حيث تبدأ أقل مدة للتأجير من 6 ساعات، كما يحصل المالك على مكافأة تشجيعية مع توقيع العقد وتسجيل سيارته على التطبيق الإلكتروني لزووم كار كنوع من الترحيب بالعملاء الجدد، علاوةً على حوافز إضافية عند دعوة مزيد من الأشخاص للانضمام، وفي حالة وقوع أية أضرار تلحق بالسيارة تتحمل زووم كار مسؤولياتها كاملة ، وذلك من خلال رد القيمة الفعلية لها في الوقت الحالي، وهو ما من شأنه أن يؤكد على التزامنا الكامل نحو عملائنا.”

ولفت عُلما إلى توجه الشركة نحو التعاون مع شركات تأجير السيارات كخطوة مستقبلية، بما يمكنهم من ضم سياراتهم لأسطول زووم كار، كما أشار إلى وجود حوافز خاصة بنظافة السيارة وامتلائها بالوقود، بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة عند تسجيل أكثر من سيارة على حساب شخص واحد، وهو ما يسري على كل من الأفراد والشركات أيضاً.

يُذكر أن زووم كار بدأت إطلاق خدماتها في مصر في 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليون دولار، حيث سجلت نسبة حجوزات تُقدر بحوالي 25,000 حجز خلال العام ونصف المنقضي، ومن المتوقع أن يتم التوسع جغرافياً خلال العام المقبل، بحيث تبدأ الشركة تفعيل خدماتها في محافظة الإسكندرية.