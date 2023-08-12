هاني عادل يحيى حفلا غنائيا الليلة بالإسكندرية ويقدم مشروع «الرجل الرمادي»

يحيى مساء اليوم الفنان هاني عادل حفلا غنائيا بمدينة الإسكندرية ، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بالمسرح المكشوف المقام بمكتبة الإسكندرية.

ويقام الحفل في الساعة الثامنة ونصف مساء الليلة ، ويقدم فيه هاني عادل لأول مرة مشروعه الموسيقي المنفرد ” الرجل الرمادي ” ويغنى فيه عددا من أغنياته التي اشتهر بها السنين الماضية التي لم يقدمها مع فرقة وسط البلد الغنائية سابقا باعتباره أحد أعضاء الفرقة منذ سنوات.

وتأتي هذه الإطلالة المنتظرة لهاني عادل في الإسكندرية وسط حالة انتعاشة فنية يعشيها حاليًا، مع نجاح أجدد أغنيات فرقة وسط البلد “ع الوعد” التي شاركت فيها زوجته الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، ووصوله لمصاف السينما العالمية بمشاركته في فيلم “هيدن سترايك” مع جاكي شان وجون سينا.

وسيقوم هاني عادل بغناء بعض الأغنيات في الحفل منها “قلبي يحدثني” وأغنية “باب السما”، بالإضافة لتقديمه مفاجآت موسيقية للجمهور في الحفل بشكل غنائي مختلف.