هاني صارو: تعاوني مع وعد البحري جاء صدفة

أحمد حمديقال الشاعر الغنائي هاني صارو إنه: تعاون مع النجمة وعد البحري في ألبومها الجديد بالصدفة حينما استمع منها لأغنية "شوفلي حل" كلمات ناصر الجيل ولحن عمر حليم، وطلبت مني ومعها المنتج أحمد البنا أن أتعاون معها في الألبوم الجديد.وأضاف للمال بدأت في كتابة أغنية "نسيت أنا مين" وهي أغنية تميل لطاب

أحمد حمدي

قال الشاعر الغنائي هاني صارو إنه: تعاون مع النجمة وعد البحري في ألبومها الجديد بالصدفة حينما استمع منها لأغنية “شوفلي حل” كلمات ناصر الجيل ولحن عمر حليم، وطلبت مني ومعها المنتج أحمد البنا أن أتعاون معها في الألبوم الجديد.

وأضاف للمال بدأت في كتابة أغنية “نسيت أنا مين” وهي أغنية تميل لطابع درامي من ألحان شريف الوسيمي، وتوزيع موسيقي أحمد عبدالسلام.

وأشار إلى أن الأغنية تم طرحها كسنيجل قبل طرح ألبومها الجديد فرحتي بيك لكن قررت ضمها للألبوم، لافتا إلى أنه كان يتمنى تقديم أكثر أغنية معها لكن سيحدث ذلك الفترة المقبلة في أعمالها الغنائية الجديدة.