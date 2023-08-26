هاني شنودة يحيي حفلًا كبيرًا بمهرجان الصيف الدولي الثلاثاء المقبل

يحيي الموسيقار القدير هاني شنودة حفلًا كبيرًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء 29 أغطس.

يبدأ الحفل في تمام الثامنة ونصف مساء بمركز المؤتمرات بالقاهرة الكبرى، ويقدم فيه هاني شنودة أشهر مقطوعاته الموسيقية التي قدمها في مسيرته الفنية للجمهور بمصاحبة أوركسترا مكتبة الاسكندرية .

وبدأت الدورة الـ 20 من مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 3 أغسطس، حتى يوم 1 سبتمبر، ويشمل برنامج المهرجان العديد من الفعاليات الفنية، من ضمنهم حفلات غنائية للعديد من المطربين والفرق الغنائية، وقدم فرقة مسار إجباري، حفل الافتتاح، بالإضافة إلى حفل للموسيقار عمر خيرت، ياسمين علي، علي الحجار، أحمد الحجار، هشام عباس وغيرهم.