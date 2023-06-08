هاني شنودة يحكي ذكريات مشواره الفني وأسرار فرقة «المصريين»

حل الموسيقار القدير هاني شنودة الساعات الأخيرة ببرنامج ” معكم ” الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي وكشف خلال اللقاء كواليس وأسرار مشواره الفني الذي بدأه في فترة الثمانينات بفرقته الشهيرة ” المصريين ” .

وأعرب هاني شنودة في اللقاء عن سعادته بفوزه بجائزة الدولة التقديرية مؤخرا ، كما كشف عن ذكرياته مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ فقال ” “العندليب كان يقعد جنبي وأنا بعزف على البيانو ويعزمني ع الغدا وأزوغ منه، وأروح أقعد مع Girlfriend، وهى مراتى دلوقتى”.

أضاف شنودة أن الموسيقى التي تعبر عنه هي : “موسيقى فيلم الأفاوكاتو واصفا أنا بحب الجمال المتخفى، وفيه محطات كتير فى حياتى، فمثلا مريت بحادثة كبيرة.. تروللى عدى عليا، قعدت سنة ونص فى المستشفى، وكان عندى وقتها 16 سنة”.

وكشف أن علاقته بحماته كانت سيئة وتحتقر عمله بالموسيقى، قائلا: “عمرها ما كانت كويسة معايا.. هي كانت متحكمة جدا، وأنا بحب دماغى وأقعد أفكر هعمل إيه”.