هاني شنودة يتحدث عن مشواره الفني في ساقية الصاوي الثلاثاء

تقيم ساقية الصاوي ندوة ولقاء مفتوحًا للموسيقار القدير هاني شنودة، يتحدث فيه عن مسيرته الفنية الطويلة منذ أوائل الثمانينات بتكوينه فرقة المصريين الشهيرة التي حقق بها جماهيرية كبيرة.

تقام احتفالية هاني شنودة في تمام الثامنة مساء، وتأتي بعد تكريمه مؤخرا بمسرح الماركيه بالقاهرة الجديدة.

من ناحية أخرى يحيي هاني شنودة حفلا موسيقيا فى الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، المقام في مكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء 29 أغسطس المقبل، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى، فى تمام الساعة 8 ونصف مساء.