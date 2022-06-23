هاني شاكر يوجه رسالة لـ حمو بيكا: كتر خيرك بعد ما دعيت عليا

وجه الفنان هاني شاكر رسالة لفنان المهرجانات حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر الجديدة” على شاشة “اي تي سي”، قائلاً: “كتر خيرك يا حمو بعد ما دعيت عليا خلال شهر رمضان الماضي وأنا عمري ما أذيتك”.

جاء ذلك بعد سؤال الفنان الكبير عن أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين حتى الآن وإيقافه عن ممارسة الغناء ، فقال شاكر، إن نقابة الموسيقيين ليست ضد أحد ولن تمنع أحدًا.

وأكد نقيب الموسيقيين أن نقابة المهن الموسيقية تراجعت عن تنفيذ حكم بالحبس لمدة سنتين ضد حمو بيكا في فترة معنية، ولم يكن يستطيع الهجوم على النقابة في حال تنفيذ الحكم عليه بحبسه أبدا .