هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية وطنية جديدة

انتهى المطرب القدير هاني شاكر من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان “عاشت سوريا تحيا مصر” ويتعاون فيها مع الملحن محمود خيامي ومهندس الصوت مصطفى رؤوف.

وقام ممصطفى رؤوف بالإعلان عنها عبر حسابه فيس بوك وسيقوم هاني شاكر بغنائها في حفله الغنائي الذي سيحييه الأيام القادمة بدار الأوبرا بسوريا لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقام هاني شاكر بتسجيل الأغنية في إحدى الاستوديوهات بوجود بعض أصدقائه ومعه خيامي ومصطفى رؤوف أيضا ورجل الأعمال السوري طلال العطار.

وتعتبر هذه الأغنية أول عمل يقدمه بعد تقديم استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية مؤخرا ، بعد أن تولى مسؤولية نقابة الموسيقيين السنين الأخيرة.

يذكر أيضا أن هاني شاكر أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 30 وشهد حضورا جماهيريا كبيرا ، وقدم فيه أغنياته الشهيرة التي أحبها الجمهور منه خلال مسيرته الفنية الطويلة منها “علي الضحكاية” و”لو بتحب” و” لسه بتسألي” و”نسيانك صعب أكيد” وغيرها .