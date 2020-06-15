هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة بـ«صوت الحب»

انتهى المطرب هاني شاكر من تسجيل أغنية جديدة بصوته في ستوديو “صوت الحب” بالهرم، وهي ألحان حسين محمود، وسيتم طرحها قريبا للجمهور، وتتميز بطابع المقسوم الشرقي.

وتم وضع الموسيقى على الأغنية في الاستوديو، ويتعاون فيها كل من الجيتار أصلان وصولو شاهي ووليد لعزف القانون.

وسيقوم شاكر بطرحها الأيام المقبلة للجمهور، وهي أغنية بعيدة عن طابع الأعمال الغنائية التي تتحدث عن أزمة فيروس “كورونا” مثلما يطرح على الساحة الفنية حاليا من الكثير من المطربين.

والأغنية تتميز بالإيقاعات الشرقية التي قدمها هاني شاكر لجمهوره في مسيرته الفنية وألبوماته السابقة.

من ناحية أخرى تطرح “نجوم اف ام ريكوردز” أغنية جديدة لهاني شاكر أيضا خلال أيام بعنوان “هاتعدي” لتحفيز الناس على تخطي أزمة “كورونا” بالأمل والتفاؤل، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد البرازيلي والموزع الموسيقي زووم.