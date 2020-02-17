هاني شاكر يلمح لإمكانية العفو عن عمر كمال «مش دلوقتي .. قدام شوية»

ألمح الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين إلى إمكانية العفو عن مطرب المهرجانات عمر كمال بعد قراره الأخير بوقف جميع المطربين، عقب خلاف حول الكلمات التي يقدمونها للجمهور.

ألمح الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين إلى إمكانية العفو عن مطرب المهرجانات عمر كمال بعد قراره الأخير بوقف جميع المطربين، عقب خلاف حول الكلمات التي يقدمونها للجمهور.

وقال هاني شاكر في تصريحات لـ”المال”: “فيه ناس بتقول عمر كمال اتظلم في الموضوع ده، دي حقيقة ممكن تشوف الموضوع ده مع عمر كمال، لكن قدام شوية مش دلوقتي، غلطة عمر كمال إنه ينزل لمستوى مخدرات وحشيش .. مش ده النجاح”.

وأضاف: “فيديو الاعتذار لم يمنع الجريمة ولم يمنع موت القتيل، الدنيا كلها شافت كان لازم يبقى فيه كنترول على الكلام ده طالما إنها حفلة مذاعة على الهوا”.

وتابع: “كان لازم الجهة المسئولة عن تنظيم الحفلة تتأكد أن الكلام اللي طالع ده مجاز .. هل مخدرات وحشيش ده كلام مجاز من المصنفات علشان نذيعها في تلفزيون من مصر؟”.

وأوضح نقيب الموسيقيين : “أنا مش مشكلتي الأزمات الخاصة بعقود حفلات حسن شاكوش وعمر كمال مش دي النقطة دلوقتي .. النقطة أنك بتنقذ أجيال وبتحط النقط على الحروف”.

وتابع: “اعتذارهما مرفوض .. ولو حد جه قدام شوية امتحن .. بعيد عن جو المهرجانات .. الكلام اللي اتقال ده اتقال قدام ملايين .. مادام مابتحترمنيش أنا كمان مش هحترمك”.

وقال: “مش كفاية إن كل فترة تظهر أغنية جيدة، عدد مطربي المهرجان كبير جدا وإنتاجه غزير، والأغنية بتنتج بتلات تعريفة، إنتاجهم سهل كل يوم يقدر يعمله غنوة إنت هتلاحق على الناس دي منين .. ولازم كل الدولة تقوم بدورها معانا”.

وأضاف : “انا مالي ومال اليوتيوب ؟ .. فيه دولة ووزارة اتصالات تقدر تمنع الكلام ده، أنا بعمل بدوري بس، أنا بحمي المجتمع من هذه النوعية من الأغاني ومن هذا الإفساد”.

وعن قراره بشأن الفنان محمد رمضان، الذي يحيي مهرجانات، تابع: “ما يخص محمد رمضان، إحنا قولنا القرار وكل من على شاكلتهم .. إحنا عايزين يبقى فيه فن نضيف وثق تمام إن كله جاي إن شاء الله”. «المهن الموسيقية» تقرر وقف عمر كمال عن الغناء (مستند)



