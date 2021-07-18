ثقافة وفنون

هاني شاكر يقضى فترة نقاهة فى أوروبا ويظهر بالشورت لأول مرة منذ سنوات

يقضى الفنان هاني شاكر حاليا حاليا فترة نقاهة مع زوجته نهلة في إحدى المدن الأوروبية ، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية أدت لنقله للمستشفى بالقاهرة وقضاءه 48ساعة تحت الرعاية الطبية وإلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته بدار الأوبرا…

أحمد حمدي 5:41 م, الأحد, 18 يوليو 21 5:41 م, الأحد, 18 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يقضى الفنان هاني شاكر حاليا حاليا فترة نقاهة مع زوجته نهلة في إحدى المدن الأوروبية ، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية أدت لنقله للمستشفى بالقاهرة وقضاءه 48ساعة تحت الرعاية الطبية وإلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته بدار الأوبرا المصرية خلال الأيام الماضية .

وكانت المفاجأة خلال الساعات الماضية ظهور أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين بملابس صيفية شبابية ” بالشورت” لأول مرة منذ سنوات على أحد الشواطئ بأوروبا وحوله المعجبين يلتقطون صورا معه ، برغم أنه معروف عنه بشكله الكلاسيكي طيلة السنين الماضية .

اقرأ أيضا  ألبومات عيد الأضحى.. «سميرة» و«حماقي» يعودان بعد غياب و«أوكا» ينافس بالمهرجانات

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان” لو سمحتوا” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال حمداوي وظهر فيها بلوك مميز ومختلف أثار ضجة على السوشيال ميديا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

إيهاب توفيق يعود للحفلات الغنائية بعد فترة في أمريكا

أحمد حمدي 5:44 م, الأحد, 18 يوليو 21

نفور الجمهور من المسلسل الصعيدي «فقر في الكتابة أم أسباب أخرى».. نقاد يشرحون

أحمد حمدي 2:18 م, الأحد, 18 يوليو 21

«ليلى علوي وسوسن بدر ودينا» فنانات يغيرن أشكالهن.. ومتخصصون: يؤثر إيجابا على فنهن

أحمد حمدي 2:01 م, الأحد, 18 يوليو 21

محمد أنور يلحق بأكرم حسني ويقرر الغناء لأول مرة.. متخصصون يعلقون

أحمد حمدي 1:27 م, الأحد, 18 يوليو 21

ألبومات عيد الأضحى.. «سميرة» و«حماقي» يعودان بعد غياب و«أوكا» ينافس بالمهرجانات

أحمد حمدي 1:12 م, الأحد, 18 يوليو 21

محمد صبحي وأحمد حلمي يعودان للدراما التلفزيونية بعد سنوات.. نقاد يعلقون

أحمد حمدي 12:52 م, الأحد, 18 يوليو 21