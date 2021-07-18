هاني شاكر يقضى فترة نقاهة فى أوروبا ويظهر بالشورت لأول مرة منذ سنوات

يقضى الفنان هاني شاكر حاليا حاليا فترة نقاهة مع زوجته نهلة في إحدى المدن الأوروبية ، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية أدت لنقله للمستشفى بالقاهرة وقضاءه 48ساعة تحت الرعاية الطبية وإلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته بدار الأوبرا…

يقضى الفنان هاني شاكر حاليا حاليا فترة نقاهة مع زوجته نهلة في إحدى المدن الأوروبية ، بعد تعرضه لأزمة صحية الفترة الماضية أدت لنقله للمستشفى بالقاهرة وقضاءه 48ساعة تحت الرعاية الطبية وإلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته بدار الأوبرا المصرية خلال الأيام الماضية .

وكانت المفاجأة خلال الساعات الماضية ظهور أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين بملابس صيفية شبابية ” بالشورت” لأول مرة منذ سنوات على أحد الشواطئ بأوروبا وحوله المعجبين يلتقطون صورا معه ، برغم أنه معروف عنه بشكله الكلاسيكي طيلة السنين الماضية .

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان” لو سمحتوا” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي جلال حمداوي وظهر فيها بلوك مميز ومختلف أثار ضجة على السوشيال ميديا.