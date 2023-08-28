هاني شاكر يقدم حفلا كبيرا في مهرجان القلعة (صور)

أحيى النجم هاني شاكر حاليا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 31 ، ويتم نقله على الهواء بقناة الحياة.

وقدم هاني شاكر في الحفل أغنيات عديدة من مشواره الغنائي الطويل الذي بدأه في فترة السبيعينات وحتى الان منها ، مشتريكي ، نسيانك صعب أكيد ، علي الضحكاية ، ياريتني ، لو بتحب ، بحبك ياغالي بالاضافة لتقديمه أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا للجمهور وهي ” مروق ” و” الكبير ” التي تفاعل معها الجمهور في الحفل .

من ناحيته أعرب هاني شاكر عن سعادته البالغة بتواجده في مهرجان القلعة وذلك خلال لقاءه بقناة الحياة على هامش الحفل ، مضيفا وهى كانت معانا السنة اللى فاتت والسنة دى كمان معانا، وبتمنى تكون سهرة جميلة للجمهور والناس تنبسط”.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: “إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، وغيرهم .