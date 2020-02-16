هاني شاكر يطالب بفرض الرقابة على الانترنت وفيسبوك ويوتيوب (فيديو)

طالب نقيب الموسيقيين هاني شاكر ، بفرض رقابة على الانترنت والحفاظ على حقوق الملكية، مؤكدا أن قراره بمنع مطربي المهرجانات نهائي

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد مساء الأحد.

نقيب الموسيقيين يؤكد أن قرار منع مطربي المهرجانات نهائي

وقال نقيب الموسيقيين : “أنا كان عندي من الأول استعداد إني أعمل روابط وضوابط لو فيه ناس ملتزمة، وواضح إن مش هيبقى فيه التزام، هو نجاحهم على النوعية دي”.

وأضاف: “هو لو غنى كويس هينجح ليه ؟ مش هينجح، لما بيغني على الفودكا والحشيش والمخدرات والخمرة والكلام ده كله هو ده اللي بيلفت نظر الناس.. هو عايز يبقى مختلف.”.

وتابع: “كل مغنيين المهرجانات اتقفل عليهم خالص بالنسبة للنقابة .. لو حد عمل فيديو كليب ده مش دور النقابة .. وكذلك الكلام اللي بيتغنى ده دور المصنفات الفنية، مش هندي تصاريح تاني لمهرجانات بشكل قاطع”.

وعاد مؤكدا أن “أغاني (المهرجانات) دي انتشرت علشان مفيش مقابل .. ده نجاح نظري، أنا ممكن أزود عدد المشاهدين عندي كتير وفيه ناس تقدر تعمل ده واشتري، ده مش مؤشر للنجاح إلى جانب إن غياب الحفلات ودور الدولة في الأنتاج الفني الغنائي والمسرحي والسينمائي كل ده مؤثر كتير”.

أهمية الرقابة في مواجهة سرقة الأغاني

وقال: “إحنا بقالنا 10 سنين سايبين الدنيا سداح مداح كده، ومفيش رقابة على الانترنت، لازم يكون فيه رقابة على الانترنت والفيسبوك واليوتيوب ولازم يبقى فيه رقابة على حقوق الملكية، ماينفعش مطرب يصرف ملايين على أغنية ويلاقيها اتسرقت في يوم وليلة”.

وأكد على أهمية عدم ترك الساحة لأغان المهرجانات ، قائلا: “ماينفعش نسيب الساحة لهم كدة .. بيظهروا علشان مفيش حد قصادهم”.

ووجه الشكر للنجم عمرو دياب على ألبومه الجديد، قائلا: “أنا بشكر عمرو دياب حبيبي على الألبوم الحلو اللي طلعه، والجمهور عايز يسمع حاجة حلوة، عايز نديله حاجة تستاهل ودنه وثقافته وتاريخه”.

وأضاف: “اللي معندوش ثقافة نثقفه مش ننزل بيه سابع أرض مش نقوله لو ماسبتينيش هشرب خمور وحشيش.. ياسلام .. يعني ده الحل؟ .. ويضحكوا عليا يقولولي غيرناها وبعدين ألاقيها في الحفلة .. لا ده لعب عيال ده”.

نقيب الموسيقيين يحذر من تخريب شباب مصر

وحذر نقيب الموسقيين من أغاني المهرجانات قائلا: “فيه ناس بتتبع هذا الفن وتقف وراه بكل قوة علشان تهد البني ادم المصري ده نوع من الحروب الجديدة اللي احنا بنواجهها .. مش كل الحروب عسكرية .. النهاردة يهدلك قوام الشباب في مصر وتبقى دي اللغة وواقفين عريانين من فوق كده وماسكين سيوف وقلة أدب”.

وأضاف أن “الطريقة اللي بيتكلموا بيها والأغاني اللي بيسمعوها طبعا ده تخريب للشباب في مصر”.

وأكد أن قرار منع ظهور مطربي المهرجانات على القنوات في يد وزير الإعلام، مضيفا: “أنا بناشده، كده كفاية أوي على النوعية دي وكفاية على مصر كده”.

وحذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات

