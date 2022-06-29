هاني شاكر يستقيل من منصب نقيب الموسيقيين.. ومتخصصون: احترم قيمته بعد مهزلة المؤتمر الصحفي

أثار إعلان الفنان الكبير هاني شاكر أمس استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين على الهواء في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وبدأت التساؤلات حول سبب استقالته، هل جاءت سريعا بعد المشادات التي حدثت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الموسيقيين أمس من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذاره لشعبة الإيقاع عما بدر منه تجاههم من ألفاظ سيئة منذ سنة تقريبا.

طارق مرتضى: سبب استقالة هاني شاكر الضغوط التي كان يواجهها الفترة الأخيرة

كشف طارق مرتضى المسؤول الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن سبب استقالة الفنان هاني شاكر أمس من منصبه كنقيب للموسيقيين على الهواء مع الإعلامي عمرو أديب، أنه كان مضغوطا جدا بين عودته من بيروت اليومين الماضيين وإحيائه مهرجان السويس للموسيقى والغناء وكذلك حضوره للمؤتمر الصحفي بنقابة الموسيقيين أمس والمشادات التي حدثت فيه بين سكرتير النقابة أحمد رمضان وعازف الإيقاع سعيد الأرتيسيت، والتي تسببت في انسحاب هاني شاكر من المؤتمر وإعلانه استقالته من منصبه ليلا، علاوة على أنه واجه أزمات النقابة الكثيرة طيلة الفترة السابقة وكل هذه الضغوط كانت دافعا لاتخاذه قرار الاستقالة.

وأضاف مرتضى أنه حتى الآن لم يتقدم هاني شاكر باستقالته رسميا، وأبلغه فقط أنه سيرسل جوابا بالاستقالة لكن لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أنه يجب أن يأخذ راحة لعدة أيام قبل الحديث معه في أي شيء بخصوص تراجعه عن قراره بالاستقالة بعد إعلانه لها على الهواء أمام الملايين من الجمهور.

ولفت قائلا إلى أن ما حدث في مؤتمر نقابة الموسيقيين أمس كان ينبغي ألا نراه أبدا، سواء من سعيد الأرتيست أو أحمد رمضان .

أحمد حسن راؤول: أتمنى من هاني شاكر أن يستمر في قراره بالاستقالة وعدم التراجع

وأعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول أن هاني شاكر قيمة فنية كبيرة ومن جيل عمالقة الطرب والغناء في مصر منذ زمن عبد الحليم حافظ، فكيف لهذه القيمة الكبيرة تقبل بالجلوس مع أشخاص يسرقون ألحانا وليسوا مبدعين، ليحدث بينهم وبين عازفي الإيقاع سعيد الأرتيست صلحا ويعتذر لهم.

وتابع: أتمنى من هاني شاكر أن يستمر في قراره بالاستقالة وعدم التراجع هذه المرة، رغم أننا لا ندري من سيأتي بعده كنقيب للموسيقيين وما هي الإجراءات التي سيتخذها مع صناع الموسيقى.

وأكد راؤول أن ما حدث داخل نقابة الموسيقيين من مشادات أمس شاهدناها جميعا على مواقع السوشيال ميديا، تمثل وصمة عار على كل موسيقيين مصر حقيقة.

محمود عبد الستار: احترم تاريخه الفني وقيمته الكبيرة بقرار استقالته

وأعرب محمود عبد الستار منظم حفلات الفنان الكبير هاني شاكر، أن ماحدث داخل نقابة المهن الموسيقية أمس مهزلة كبيرة في ظل تواجد قيمة فنية كبيرة مثل هاني شاكر، لذلك قرار استقالته أمس على الهواء كان أفضل شيء بعد وقوع تلك المهزلة فقد احترم تاريخه الفني وقيمته الكبيرة بهذا القرار.

وأكد أن مجلس نقابة الموسيقيين يحاول جاهدا الساعات الحالية أن يعيد هاني شاكر عن قرار الاستقالة، لكنه بدرجة كبيرة هذه المرة لن يتراجع ولو حدث الأيام القادمة فنقابة الموسيقيين بأعضائها ومجلسها هي المستفيدة لأن هاني شاكر واجهة مشرفة لها، لكن بالنسبة له ستقل قيمته كثيرا أمام الجمهور فهي المرة الثالثة التي يستقيل فيها من النقابة ويتراجع لو حدث ذلك منه.