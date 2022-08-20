هاني شاكر يستعد لتسجيل أول أغانيه بعد استقالته من منصب نقيب الموسيقيين

كشف محمود عبد الستار المسؤول عن أعمال المطرب القدير هاني شاكر للمال ، أنه سيتم تسجيل أغنية جديدة لهاني شاكر الأيام القادمة في إحدى الاستوديوهات بالقاهرة ليتم طرحها للجمهور ويعود بها هاني بعد غياب طويل للساحة الغنائية بأغنيات جديدة بعد آخر أغنية قدمها منذ سنة ونصف تقريبا” لو سمحتوا” .

وأشار عبد الستار الى أن الأغنية الجديدة كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم ، وتتميز بطابع درامي عاطفي الذي تميز به هاني شاكر في مشواره الفني سنوات طويلة وقدم منه أغنيات كثيرة ناجحة منها ” لو بتحب” و” الحلم الجميل “و” غلطة” و” تخسري” و” جرحي أنا” وغيرها .

ولفت أيضا الى أنه من المفترض تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها وعمليات المكساج الخاصة بها أيضا الفترة المقبلة لتكون عودة قوية لهاني شاكر فنيا بعد تقديم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين مؤخرا .