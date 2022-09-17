هاني شاكر يزور ميادة الحناوي بمنزلها في سوريا (صور)

حرص الفنان الكبير هاني شاكر أثناء تواجده بسوريا حاليا ، على زيارة الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي بمنزلها بحضور رجل الأعمال السوري طلال العطار وبعض الأصدقاء من سوريا حسبما أعلنت الكاتبة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى عبر حسابها الشخصي فيسبوك اليوم.

وحرص هاني شاكر على التقاط صور مع ميادة الحناوي ، حيث جاءت هذه الزيارة بعد احياءه حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا السورية الخميس الماضي ولاقى إقبالا جماهيريا من الجمهور السوري الذين تزاحموا لشراء تذاكر الحفل .

كما يحي شاكر حفلا ثانيا بدار الأوبرا السورية الساعات المقبلة ، ويختتم به جولته الفنية بسوريا حاليا ، حيث بدأ في استعادة نشاطه الفني بعد استقالته من منصب نقيب الموسيقيين الفترة الماضية .