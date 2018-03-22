هاني شاكر يتماثل للشفاء بعد إصابته بوعكة صحة مفاجئة

متابعاتتماثل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين للشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن الفنان هاني شاكر تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها أثناء سفره إلى الإسكندرية لإحياء حفل غنائي كان مقرر

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تماثل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين للشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة صباح اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن الفنان هاني شاكر تجاوز الأزمة الصحية التي تعرض لها أثناء سفره إلى الإسكندرية لإحياء حفل غنائي كان مقررا الجمعة بمسرح سيد درويش.

وأضاف “كان شاكر قد شعر بالآم حادة في منطقة البطن وشخص الأطباء حالته بتعرضه لتلبك معوي حاد، وخضع للعلاج اللازم خلال الساعات الماضية واستقرت حالته الصحية، غير أنه لن يتمكن من إقامة الحفل ووعد بتحديد موعد لاحق في أقرب فرصة” .