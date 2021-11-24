ثقافة وفنون

هاني شاكر يتخذ خطوة جديدة بخصوص أزمة أغنيات المهرجات

طالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ، المجلس الأعلى للإعلام بضرورة دعم قضيته ضد مؤديي أغنيات المهرجانات. جاء ذلك في بيان للمجلس صادر الأربعاء بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط وأشار البيان إلى "تلحالة المزرية…

المال - خاص 12:05 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:05 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

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طالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر ، المجلس الأعلى للإعلام بضرورة دعم قضيته ضد مؤديي أغنيات المهرجانات.


جاء ذلك في بيان للمجلس صادر الأربعاء بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأشار البيان إلى “تلحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانا”.

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وأوضح أن تلك الأغاني “تدعو إلى العنف والتفكك الإجتماعي أحيان أخرى، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوى لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري”.


وأضاف البيان “ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقا وثقافة وفكرا”.

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