هاني شاكر وسعد وقمر يتجهون إلى الألبومات الدينية

غابت الألبومات الدينية منذ سنوات لكن بعض المطربين قرروا إعادة تقديمها من جديد للجمهور، لتناسب طقوس الشهر الكريم.

وأبرز هذه الألبومات للمطرب هاني شاكر “بطلب رضاك” من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

كما طرح المطرب أحمد سعد ألبوم ” يارب” ويضم 8 أغنيات دينية هى “زوار المقام، على الله وبس، مركب نور، عالم بحالى، مليون باب، طمعان في كرمك، سبع سموات”.

وطرح مصطفى قمر ألبوم ديني جديد بعد سنوات بعنوان “حن علينا يارب”.

كذلك قرر المطرب إيهاب توفيق طرح أدعية دينية منفردة تباعا في الشهر الكريم لضمها في البوم ، حيث قام بطرح دعاء ديني بعنوان” ياربي” ثم طرح دعاء “مدفع الافطار” ، وسيقوم بطرح أدعية جديدة خلال أيام بعنوان” أنا ساجد ” و” بدعيلك بقلب” .



ماجدة خير الله: يحاولون تقديم أنفسهم بشيء جديد

ترى الناقدة ماجدة خير الله ان هذه الالبومات الدينية الجديدة غير محسوسة في الوسط الفني والغنائي ، لأن اي عمل فني جديد سواء كان عاطفيا او شعبيا او دينيا يتلقفه الجمهور ويشعر به ويعلن عن اعجابه به .

وأضافت أن هؤلاء المطربين يحاولون فقط تسلق موقفا ما ومشاعر دينية في الشهر الكريم لدى الجمهور، لأن الامر لا يحتاج لتقديم اغنية دينية للتعبير عن الايمان بربنا ، فهناك اغنيات الراحلين عبد المطلب وكارم محمود ومحمد فوزي وبها مشاعر دينية وانسانية ويقبل عليها الجمهور حتى الان برغم مرور سنوات عليها .

وأكدت أن هؤلاء المطربين لم يحققوا نجاحا في اغنياتهم العاطفية منذ فترة طويلة ، ويحاولون تقديم نفسهم بشيء جديد غير مُجدي بهذه الألبومات .

وائل جسار: أسعد بتقديم أدعية دينية للجمهور

وقال المطرب وائل جسار إنه قدم سابقا ألبوما دينيا بعنوان في حضرة المحبوب وحقق به نجاحا كبيرا، وأنه يسعد دائما بتقديم أدعية دينية لجمهوره كل فترة.

ولفت الى انه نجح في هذا اللون الغنائي كثيرا، ويتمنى تكرار التجربة مرة أخرى الفترة المقبلة.

أحمد سعد الدين: عودتهم شيئا جيدا لكن الأزمة في عدم سماع الجمهور

وقال الناقد أحمد سعد الدين إن عودة المطربين لتقديم البومات دينية كاملة شيئا جيدا للغاية ، لاننا منذ سنوات لا نسمع سوى ” مولاي ” للنقشبندي وهو الدعاء الديني الذي يذكرنا بروحانيات شهر رمضان الكريم .

ولفت الى انها ظاهرة جيدة ان يقدم اكثر من مطرب البومات دينية جديدة ، لكنها مغامرة فنية كبيرة .

وتابع، الأزمة الحقيقة في هذه الالبومات الجديدة ان الجمهور لم يعد يستمع لشيئ في الظروف الحالية التي نعيشها .