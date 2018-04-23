هاني شاكر وريهام عبد الحكيم يحييان حفل عيد تحرير سيناء بشرم الشيخ

أحمد حمدي يُحيي الفنان الكبير هاني شاكر، والنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، للاحتفال بعيد تحرير سيناء بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.يُقام حفل "MBC مصر" احتفالاً بعيد تحرير سيناء، في تمام العاشرة من مساء "الجمعة" المُقبل، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.



أحمد حمدي

يُحيي الفنان الكبير هاني شاكر، والنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم حفل شبكة قنوات “MBC مصر”، للاحتفال بعيد تحرير سيناء بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يُقام حفل “MBC مصر” احتفالاً بعيد تحرير سيناء، في تمام العاشرة من مساء “الجمعة” المُقبل، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وسيُقدم الفنان الكبير هاني شاكر خلال الحفل مجموعة من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات “يا مصر متخافيش”، و”ياريتني”، و”كل ليلة”، و”إنت لسه بتسألي”، و”لو بتحب حقيقي صحيح”، و”على الضحكاية”، و”أحلف بسماها”، و”سألتك”.

وتُغني النجمة الشابة ريهام عبد الحكيم مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات “ماتخافوش على مصر”، و”دارت الأيام”، و”بالورقة والقلم”، “بتسأل ليه عليا”، و”فيها حاجة حلوة”، و”سألوني الناس”.

