هاني شاكر وحمو بيكا.. أزمة لا تنتهي في نقابة الموسيقيين

حلمي بكر: بيكا لا يصلح أن يكون مطربا ولا يصح تأسيس شعبة للمهرجانات

أصبحت أزمة نقابة الموسيقين والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومطرب المهرجانات حمو بيكا لها فصول مختلفة يوميا وتثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن بيكا أصبح اسمه مثار جدلا وضجة على السوشيال ميديا.

ورغم عدم اعتراف النقابة به كمطرب وصدور حكم في حقه بالحبس عامين في واقعة اعتدائه على النقابة والتهجم على شخص الفنان هاني شاكر منذ فترة، إلا ان بيكا خرج منذ ساعات بفيديو يعتذر فيه لهاني شاكر من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

وأكد بيكا في الفيديو أن شاكر مثل والده وحاول الاعتذار له، لافتا إلى أنه يقال عنه إنه شخص طيب لكن هجوم النقابة عليه أدى لاستفزازه والاندهاش مما يحدث معه معلقا” خلتوني مجرم وبلطجي”.

وسبق هذا الفيديو الأزمة التي تسبب فيها بيكا بين الموسيقار هاني مهنا ونقابة الموسيقيين منذ أيام أيضا، بعد حضور حمو بيكا حفل زفاف هنادي مهنا ابنة هاني مهنا والغناء على المسرح فيه، مما استفز ذلك نقابة الموسيقيين وهاجمت هاني مهنا على موافقته بتواجد حمو بيكا في الحفل.

شريف ضياء: حمو بيكا أخطأ في حق نقابة الموسيقين ولكل خطأ حساب

أوضح المنتج الموسيقي شريف ضياء للمال أن حمو بيكا أصبح يملك ملايين الجنيهات من لا شيء بسبب مشاهدات اغنياتهم على يويتوب، وذلك بسبب تأثر الشباب بهم ، لكن ليس معنى ذلك أنهم ناجحون.

وأشار إلى أنه مثلما يحدث تصحيح في الدولة حاليا في مجالات مختلفة، يجب أن يكن هناك مسار تصحيحي أيضا في الغناء ويجب أن يقدم حمو بيكا وغيره من مطربي المهرجانات على تأسيس نقابة للمهرجانات خاصة بهم لكن لن يستطيع فعل ذلك قانونا.

وأوضح أنه حينما قام بالتعدي على نقابة الموسيقيين في وقت ما ألم يدرك ما كان يفعله حتى يظهر علينا جميعا حاليا ويصور فيديو لنفسه ويعتذر لنقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر، وطالما أخطا فلكل فعل غير سليم محاسبة حتى لا تكون الأمور مفتوحة لأي شخص يفعل ما يريد.

ونوه ضياء أيضا أنه طالما يريدون الغناء بهذا الأسلوب الذي يقومون به، يجب أن يكون ذلك بشكل قانوني لأنه ليس من حق أي شخص أن يغني ويفعل مايريد.

حلمي بكر: بيكا لا يصلح أن يكون مطربا ولا يصح تأسيس شعبة للمهرجانات

ويؤكد الملحن حلمي بكر أن بيكا لايصلح أن يكون مطربا والأمر “مش بالعافية”، فصوته ليس جيدا للغناء ولايصلح لذلك أبدا وما يحدث عبث.

وأضاف انه لو قامت بالفعل نقابة المهن الموسيقية بتأسيس شعبة لمطربي المهرجانات الفترة المقبلة كما تردد ذلك كثيرا، فإنها ستخطئ في حق نفسها وحق الجمهور .

وأوضح بكر أن بلد ام كلثوم وعبد الوهاب لا يصح أن يكون فيها أمثال حمو بيكا وغيرهم ، فما يقدمونه ليس فنا أو غناء أبدا، مشيرا إلى أنه لو تمت الموافقة على ذلك فسنبكي على الحال التي ستصل إليها الموسيقى بمصر الفترة القادمة.