هاني شاكر وإيهاب توفيق وجسار.. يطرحون كليبات نهاية العام

قرر مطربون طرح كليبات غنائية جديدة خلال الأيام القادمة في ختام نهاية العام، ويعودون بها بعد فترة للجمهور مثل هاني شاكر الذي يقدم كليب جديد لأغنية “مالت عينك ” كلمات صابر كمال وتوزيع جيزو .

ويعود الفنان وائل جسار بكليب غنائي جديد إخراج اللبناني فادي حداد، بعنوان “ولا في الأحلام”، ألحان أحمد زعيم وكلمات أحمد قطوط .

ويقدم الفنان إيهاب توفيق كليب جديد بعنوان ” 100 تحية ” للجمهور وهي أغنية وطنية يقدمها دويتو مع مطربتان شاباتان ” آية خالد ونورهان المرشدي” من برنامج المواهب ذا فويس .

أكرم عادل : دعاية لهم قبل حفلات نهاية العام

يرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن العام أصبح مقسمًأ لمواسم معينة، خاصة أن هناك مطربين أصبحوا لايقدمون ألبومات غنائية جديدة للجمهور مثل هاني شاكر وإيهاب توفيق ووائل جسار .

لذلك يحاولون التواجد على الساحة الفنية في توقيتات مختلفة في السنة، ونحن نقترب من نهاية الصيف لهذا العام وفي ختام السنة .

وأكد أن المطرب الذي يحاول تقديم أغنية رومانسية شتوية مثل هاني شاكر ” مالت عينك ” قد يكون جيدا ودعاية حتى يكون عليه إقبالا في حفلات رأس السنة الجديدة .

ونوه إلى أن أنظار متعهدين الحفلات تتجه لهؤلاء المطربين الذين قدموا أغنيات مؤخرا قبل حفلات نهاية العام، ومن سيحقق نجاحا منهم في هذه الكليبات ستكون له فرصة كبيرة في أحياء حفلات نهاية العام بقوة .

محمود عبد الستار : يحاولون بث رسالة للجمهور

وقال محمود عبد الستار منظم الحفلات بمصر والوطن العربي ان هذه الاغنيات تاتي في نهاية موسم صيف 2020 ، لاسيما انهم يحاولن بث رسالة من خلالها لجمهورهم انهم مازالو موجودين على الساحة الفنية ولم يختفوا مثل يرى البعض .

واعرب عن كون هذه الاغنيات لاتناسب موسم الشتاء القادم ، وسيقومون بطرح اغنيات اخرى تحمل مود الشتاء والبرد هم وغيرهم من المطربين في مصر الفترة المقبلة .

واكد عبد الستار على ان هذه الكليبات الغنائية لهاني شاكر ووائل جسار وغيرهم التي سيتم طرحها خلال الايام القادمة ، قد تحقق نجاحا او لا فذلك سيتوقف على مدى جودة هذه الكليبات والاغنيات والشكل الموسيقي الذي تقدمه للجمهور ، لان هناك اغنيات كثيرة طرحت مؤخرا ولم تحظى باي انتشار ابدا واخرى حققت مشاهدات مرتفعة مثل اغنية ” البنط العريض” لحسين الجسمي التي تخطت 100 مليون مشاهدة في شهر واحد فقط ، مشيرا ان تقديم تامر حسني لكليب جديد ايضا مؤخرا ليؤكد ان ازمة كورونا لم تؤثر عليه مثل كثيرين خاصة انه بصدد طرح البومه الجديد ” خليك فولاذي” خلال ايام قليلة للجمهور .

صلاح عطية: محاولة للتواجد في نهاية الصيف بعد تاثرهم بازمة كورونا

وقال الشاعر الغنائي صلاح عطية ان الامر عبارة عن ” لخبطة” اغنية وطنية مع اخرى عاطفية لان هؤلاء المطربون يحاولون قدر الامكان التواجد باي نشاط فني قبل انتهاء موسم الصيف ونهاية العام 2020 ايضا.

واشار الى ان الفترة الماضية تاثر فيها جميع المطربين بسبب ازمة فيروس كورونا ، فلم تتواجد الحفلات الفنية مع الجمهور ولم توجد المناسبات الفنية مثل الاعوام الماضية .

ولفت الى ان الجميع حاليا يحاول التواجد باغنيات جديدة قبل نهاية العام والصيف ، حتى لايختفي عن جمهوره ، موضحا اننا نتمنى ان تحقق هذه الاغنيات نجاحا ملموسا مع الجمهور .