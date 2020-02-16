هاني شاكر : محمد رمضان كتب إقرار بالالتزام بالآداب العامة وطلع المسرح بقميص شيفون

أضاف هاني شاكر: "كل ده سيعاد فيه النظر .. ما يقدم على المسرح لا يرضيني ولا يليق باسم مصر".

انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، الفنان محمد رمضان بدعوى عدم التزامه بالآداب العامة خلال أحد حفلاته الغنائية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد مساء الأحد.

وقال نقيب الموسيقيين : “بالنسبة لمحمد رمضان، محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص، ومن آخر حفلة عملها أنا مادتوش تصاريح خالص لحفلات، والمصنفات الفنية منوطة بالفيديو كليب، لكن أنا بالنسبة لي لما يغني في حفلة يجي يأخد تصريحا”.

وأشار إلى حدوث تراجع في وعود مطربي المهرجانات له، ضاربا المثل بخلاف تراجع حسن شاكوش وعمر كمال بالفنان محمد رمضان.

وقال: “تراجع الأولاد دول عن وعدهم بتغيير هذه الكلمات (في أغنية بنت الجيران المتعلقة بالخمور والحشيش)، ده عدم احترام واداني فكرة أن الولاد دول هيبقى صعب التعامل معاهم وصعب أربطهم بأي التزام زي ما حصل مع محمد رمضان”.

وأوضح أن “آخر حفلة أنا جبتهاله في مصر كتبته إقرار إنه هيلتزم بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة على المسرح، طلع على المسرح لابس حاجة تاني خالص مع إن ده مش شغلتي إني أخليه يكتب حاجة زي كده، دي مش شغلتي دي شغلة مصنفات فنية وهي تبلغ عنه الآداب لو عايزة”.

وتابع: “بصيت لقيت محمد رمضان طالع على المسرح لابس قميص شيفون وطالع عريان، هو ده النجاح من وجهة نظره، لكن مش ده النجاح، عايز تعمل استعراض اعمل استعراض بشكل محترم”.

وأضاف: “كل ده سيعاد فيه النظر .. ما يقدم على المسرح لا يرضيني ولا يليق باسم مصر”.

ولم يعلق محمد رمضان حتى الآن بشأن ما آثاره الفنان هاني شاكر.

وفي وقت سابق، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إنه أصدر قرارا بوقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات الشعبية لاستخدامهم كلمات مبتذلة، موضحا أن هذا القرار نهائي ولن يقبل التراجع حيث تم التنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ ذلك.

وحذرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات



