هاني شاكر: لن أحيي حفلا غنائيا مع عمر كمال في لبنان

تردد الساعات الأخيرة أن نجم الغناء هاني شاكر سوف يحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بلبنان بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال وذلك في أحد اللقاءات.

لكن حرص هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” بنفي هذا الأمر تماما معلقا “توضيحا لما تم تداوله على السوشيال ميديا وعن لقاءات صحفية مؤخرا بشأن حفلاتي في لبنان وسوريا والخارج في رأس السنة وغيرها من الحفلات، أحب أن أوضح أن شركتي عكنان و”GMH” هما الشركتين المنظمتين لحفلاتي في لبنان ويتحدث عنهم السيد حسين كسيرة.

وأضاف: “أي حديث صحفي مع أي شخص آخر يعتبر منتحل صفة، وأنه أيضا لا يوجد حفل بالمشاركة مع عمر كمال وهذا فقط للتوضح”.

ويستعد الفنان الكبير لإحياء حفلين غنائيين كبيرين في لبنان 30 و31 ديسمبر الجاري احتفالا بالعام الجديد مع الجمهور، الأول سيكون بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، في فندق طلال بلازا، والحفل الثاني ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة في لبنان تحت قيادة المايسترو بسام بادور.