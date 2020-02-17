هاني شاكر لـ «المال»: ماحدش ساندني من المطربين في أزمة «المهرجانات» وأجري عند ربنا

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، عن حزنه من عدم مساندة المطربين في الأزمة المثارة حاليا عقب قراره بمنع مطربي المهرجانات

عبر الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، عن حزنه من عدم مساندة المطربين في الأزمة المثارة حاليا عقب قراره بمنع مطربي المهرجانات

وقال هاني شاكر في تصريحات لـ”المال”، : “المطربين سايبني لوحده ماحدش كلمني قالي أنت كويس ولا وحش ولا اللي أنت بتعمله ده صح ولا غلط”.

وأضاف: “ماحدش كلمني لا مطربين صغيرين ولا مطربين صغار وكله واقف بيتفرج وأنا ولا يهمني، أانا مش مستني حد يكلمني.. مش مستني تشجيع من حد كبير ولا من حد صغير.. وده دوري اللي هتحاسب عليه وانا متطوع لا باخد أبيض واسود .. أنا أجري عند ربنا بس”.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا أمس الأحد تحت عنوان “بيان هام” حذرت فيه جميع المنشآت السياحية والمراكب النيلية من التعامل مع مطربي المهرجانات ، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وجاء بعد الانتقادات التي وجهت لعرض إحدى أغاني المهرجانات “بنت الجيران” على الهواء في حفل باستاد القاهرة تمت إذاعته على الهواء الجمعة الماضية.

وشملت الأغنية التي أداها كل من حسن شاكوش و عمر كمال ألفاظ “أشرب خمور وحشيش” ، بينما أرجع هاني شاكر قرار وقف منح التراخيص لمطربي المهرجانات إلى أنه كان اتفق معهما على استبدال تلك الكلمات بأخرى تتناسب مع الذوق العام.

