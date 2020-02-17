هاني شاكر لـ «المال» : فيه مثقفين ضد قرار منع «المهرجانات» وانا مش وصي على المجتمع

أكد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ، أنه تفاجئ بانتقاد بعض المثقفين لقرار وقف التعامل مع مطربي المهرجانات ، بجانب وقف منحهم تراخيص إقامة حفلات ، مشيرا إلى أن البعض اتهمه بمحاولة الوصاية على المجتمع.

وقال شاكر في تصريحات خاصة لـ “المال” : فيه ناس مثقفين ضد القرار ده ويقولك انت مش هتقدر تمنع القبح.. وانت مش دورك انك تبقى وصي على المجتمع .. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط أنا مش وصي على المجتمع ودوري كنقيب ان يبقى فيه كنترول على الاعضاء اللي بتعامل معاهم وكل خروج عن القواعد العامة يجب أن أتدخل.

وكانت نقابة المهن الموسيقي قررت حذرت المنشآت السياحية من التعامل مع مطربي المهرجانات ، بجانب وقف منح التراخيص لهم ، بعد الانتقادات التي وجهت لعرض إحدى أغاني المهرجانات “بنت الجيران” على الهواء في حفل باستاد القاهرة تمت إذاعته على الهواء الجمعة الماضية.

وشملت الأغنية التي أداها كل من حسن شاكوش و عمر كمال ألفاظ “أشرب خمور وحشيش” ، بينما أرجع هاني شاكر قرار وقف منح التراخيص لمطربي المهرجانات إلى أنه كان قد اتفق معهما على استبدال تلك الكلمات بأخرى تتناسب مع الذوق العام.

وعن اعتذار عمر كمال وحسن شاكوش ، بعد أزمة غنائهما في حفل ستاد القاهرة كلمات ” واشرب خمور وحشيش” رد شاكر : اعتذارهما لم يمنع الجريمة التي أرتكبت امام ملايين الناس ولم يمنع موت القتيل.. لأن الاغنية اذيعت بهذه الكلمات الخارجة عن الأداب أمام الوطن العربي أجمع .

وكان نقيب المهن الموسيقية أكد أن قرار وقف التعامل مع مطربي المهرجانات نهائي ولا رجعة فيه و”ويطال كل من هم على شاكلتهم”.

وتابع هاني شاكر مشيرا إلى انه كان يجب من الجهة المنظمة للحفل الرقابة على كلمات الأغاني التي سيتم إذاعتها في حفل يراه ملايين الأشخاص في مصر وخارجها ، متسائلا : هل المخدرات والحشيش مجازة من المصنفات ويتم اذاعة هذا الكلام في التلفزيون المصري في حفل على الهواء؟.

وكان كل من حسن شاكوش عمر كمال إعتذرا للشعب المصري ونقابة الموسيقيين عن المقطع الخاص بـ “أشرب خمور وحشيش” ، فى أغنية ” بنت الجيران ” والتي أدياها فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة ، وأوضحا أنه تم تعديل نسخة الأغنية لتلائم الأسرة المصرية وتغيير المقطع إلى “من غيرك مش هعيش” ، بينما حصل خلل فني حال دون إذاعة النسخة المعدلة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بتاريخ اليوم الاثنين يقضي بوقف عمر كمال عن الغناء. هاني شاكر : قرار وقف التصاريح لكل مطربي المهرجانات نهائي وغير قابل للتراجع